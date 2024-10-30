Sağlık personellerine NRP eğitimi verildi!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sağlık personellerine NRP eğitimi verildi!

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki personellere Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) eğitimi verildi.

Doç. Dr. Selahattin Akar, Ayşe Narin, Ayşegül Akar, Nurgül Ünal tarafından verilen Yenidoğan Canlandırma Programında (NRP) doktor, hemşire, ebe, paramedik ve acil tıp teknisyenlerinden oluşan 22 kursiyer yer aldı.

3 Gün süren eğitimin ardından gerçekleştirilen program sonrasında katılanlara sertifikaları verildi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik, "Hastanemizdeki eğitimlerimiz aralıksız olarak devam ediyor. Yenilenen sağlık alanındaki gelişmelere paralel olarak personellerimizin eğitimlerine önem veriyoruz. Bu çerçevede eğitimlerimizle birlikte personellerimiz sürekli olarak kendini geliştirerek, bilgilerini tazelemiş olarak hastalarımıza hizmet etmektedir" ifadelerini kullandı.

Sağlık personellerine NRP eğitimi verildi!

Sağlık personellerine NRP eğitimi verildi!

Sağlık personellerine NRP eğitimi verildi!

Son Haberler
Afyonkarahisar'da otomobil alev alev yandı
Afyonkarahisar'da otomobil alev alev yandı
Afyonkarahisar'da tır devrildi! Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da tır devrildi! Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı
Kilometrelerce yürüdü, hastanede hayatını kaybetti
Kilometrelerce yürüdü, hastanede hayatını kaybetti
AKP'de 'Esenyurt' çatlağı! Orhan Miroğlu'nun ardından bir tepki de Hüseyin Çelik'ten
AKP'de 'Esenyurt' çatlağı! Orhan Miroğlu'nun ardından bir tepki de Hüseyin Çelik'ten
Makaslayan tıra yolcu otobüsü çarptı
Makaslayan tıra yolcu otobüsü çarptı