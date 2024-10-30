Sağlık personellerine NRP eğitimi verildi!

Doç. Dr. Selahattin Akar, Ayşe Narin, Ayşegül Akar, Nurgül Ünal tarafından verilen Yenidoğan Canlandırma Programında (NRP) doktor, hemşire, ebe, paramedik ve acil tıp teknisyenlerinden oluşan 22 kursiyer yer aldı.

3 Gün süren eğitimin ardından gerçekleştirilen program sonrasında katılanlara sertifikaları verildi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik, "Hastanemizdeki eğitimlerimiz aralıksız olarak devam ediyor. Yenilenen sağlık alanındaki gelişmelere paralel olarak personellerimizin eğitimlerine önem veriyoruz. Bu çerçevede eğitimlerimizle birlikte personellerimiz sürekli olarak kendini geliştirerek, bilgilerini tazelemiş olarak hastalarımıza hizmet etmektedir" ifadelerini kullandı.