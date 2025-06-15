Sağlık-Sen’den çağrı! Kesintiler derhal kaldırılsın

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, aile hekimliğinde uygulanan maaş kesintilerine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Doğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hastası kuruma uğramadı diye maaştan kesinti yapmak da ne demek? Vatandaş kuruma gelmedi diye aile hekimi, aile sağlığı hemşiresi ve ebesi mi cezalandırılır? Bu uygulama açıkça şunu söylüyor, ‘Çalışsan da çalışmasan da, seni cezalandırırım.’ Bu yaklaşım, sağlık hizmetinin doğasına terstir.

Bu, emeğe saygısızlıktır, sahadaki mücadeleyi hiçe saymaktır. Aynı nüfus, aynı emek, aynı özveri. Ama bu ay aile sağlığı hemşiresinin hesabına yatan maaş 10 bin TL daha eksik. Aile hekiminin hesabına yatan maaş 18 bin TL daha eksik. Neden? Çünkü vatandaş gelmedi.

Aşıyı yapan, gebeyi izleyen, kroniği takip eden aile sağlığı hemşiresi, ebesi. Her ay yaptığı işlemleri yapan aile hekimi. Ama vatandaş gelmediği için maaşlarını kestiler. Bu ne vicdana, ne hukuka, ne de insanlığa sığar.”

Doğan, “Hizmeti yaptılar, maaşları kesildi. Geçtiğimiz aylarda aynı nüfusla 61 bin TL maaş ödenirken, bu ay 51 bin 948 TL yatırıldı. Bu sadece bir kesinti değil, bir saygısızlıktır.Vatandaşın gelmemesi, aile hekiminin, aile sağlığı ebesinin ya da hemşiresinin suçu değildir. Aile hekimine gitme diye bir zorunluluk yokken, bunun bedelini sahada görev yapan ebeden, hemşireden, hekimden kesmek adaletsizliktir. Bu sistem, açıkça şunu gösteriyor ki fatura aile hekimine, aile sağlığı ebesine, aile sağlığı hemşiresine kesilmiştir.

Bu cezalandırma politikası, halk sağlığını değil, halk sağlığı çalışanlarını hedef alıyor. Hizmeti değil sayıyı önceleyen, ihtiyaç değil algoritma temelli, hekim ve hemşirenin maaşını her ay belirsizleştiren bir cezalandırma rejimidir. Altı ay hekime uğramayan hasta gerekçesiyle yapılan tüm kesinti uygulamaları derhal kaldırılmalıdır. Bu madde sağlık hizmetinin doğasına aykırıdır ve temelden iptal edilmelidir.

Aile sağlığı çalışanlarının maaş ve gelir güvencesi sabit ve adil şekilde yeniden düzenlenmelidir. Unutmayın, aile hekimi de aile sağlığı hemşiresi ve ebesi de halk sağlığının temel taşıdır. Bu taşı yerinden oynatırsanız, tüm yapı çöker. Sağlık-Sen olarak buradan açık çağrıda bulunuyoruz. Bu uygulama geri çekilmezse, saha motivasyonu ve hizmet kalitesi ciddi zarar görecektir. Bu haksızlık karşısında sessiz kalmayacak, tüm örgütsel ve hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız.

Bu sadece maaş değil, mesleki onur ve halk sağlığı mücadelesidir. Sözümüz net. Hekimi, hemşireyi, ebeyi cezalandırmakla sistem düzelmez. Hasta gelmedi diye maaş kesilmez. Sağlık-Sen olarak, aile hekimlerinin, aile sağlığı hemşiresi ve ebesinin yanındayız. Bu adaletsizliğin iptali, gelirin teminat altına alınması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.