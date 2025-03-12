Sağlık skandalı Fransız belgesel ekibi ortaya çıkardı

Cüneyt Özdemir YouTube programında saç ekimi dosyası ele alındı. Programda Türkiye'nin saç ekimi konusunda dünyada önde gelmesine değinilirken geçtiğimiz yıl yaşanan bir intihar olayının ayrıntılarına yer verildi.

Gazeteci Deniz Uras, Türkiye'nin dünyada sağlık turizminde ilk beşte olduğunu söylerken yaşanan skandalı da aktardı. Türkiye'de daha makul fiyatlarına saç ekimi yapıldığını için çok ilgi olduğunun altını çizen isim geçtiğimiz yıl Türkiye'ye gelen ancak tedavisi sürerken istediği sonucu alamayan ve ağrıları ile yaşamakta zorlanan bir gencin intihar ettiğini aktardı.

Fransa'dan Türkiye'ye gelen ve sakal ekimi yapmak için ilgili kişilerle irtibat kuran kişinin yapılan operasyonlar sonucu bir türlü istediği seviyeye gelmediğini ve bir türlü ağrısının geçmemesi sebebiyle de ülkesine geri dönerek de tedaviye devam ettiğini anlattı. Bu genç daha sonrasında ise yaşadığı sorunlar nedeniyle intihar ederek yaşamına son vermişti. Bu yaşanan olay sonrası ülkenin bir araştırma belgesel programı Türkiye'ye gelerek bu konuyu araştırmaya başladı.

Deniz Uras'ın Cüneyt Özdemir'in programında anlattığı üzere bu kişinin ölümü sonrası yapılan belgeselde şahsın ölümüne neden olacak operasyonun yapıldığı hastanenin araştırıldığı ve bu hastanenin Yenidoğan Çetesi sürecinde de ismi geçen bir hastane olduğunun ortaya çıktığını anlattı.

Belgesel ekibi hastaneye geldiğinde hastanenin kapatıldığını görürken öte yandan Türkiye'nin dört bir yanından farklı hastanelerde odalar kiralandığını ve saç ve sakal ekimi operasyonlarının yapıldığını da ortaya çıkardı. Belgesel ekibi Türkiye'de oluşturulan telegram gruplarındaki mesajlaşmaları da yayınlarken yapılan operasyonlardaki skandalları da ortaya çıkarmış oldu. Belgeselde Türkiye'de iki bine yakın korsan saç ekimi yapıldığı ve korsan uzman olduğunu da yer verildi.

NE OLMUŞTU?

24 yaşındaki Fransız Mathieu, İstanbul’da sakal ekim ameliyatı için geldi. Fransa’ya dönen Mathieu, gün geçtikçe kendisinden ve operasyondan daha fazla rahatsız olmaya başladı.

Genç adam operasyondan dört ay sonra bile ağrılar içinde kıvrandı. Operasyonu yapan kişinin bir emlakçı olduğu öğrenildi. Ailesinin destek olduğu genç ağrıları artınca dayanamadı

2 Mart 2024’te İstanbul’da ameliyat olan Mathieu girdiği bunalımdan çıkamadı ve 9 Haziran’da Paris’teki öğrenci evinde intihar etti.