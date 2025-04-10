Sağlık sorunları yaşayan Gazeteci Adem Metan anjiyo oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sağlık sorunları yaşayan Gazeteci Adem Metan anjiyo oldu

Gazeteci Adem Metan, yapılan kontrollerin ardından acil olarak anjiyoya alındı.

Sağlık sorunları yaşayan gazeteci Adem Metan, yapılan kontrollerin ardından acil olarak anjiyoya alındı. Metan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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ADEM METAN KİMDİR?

1987 yılında Ordu’da doğdu. 2007 yılıyla birlikte çocukluk hayali olan radyo yayıncılığı mesleğine başladı.

Kariyeri boyunca Star FM, Radyo 24, Medya FM, Karadeniz FM, Alem FM, Radyo Viva, Best FM ve Radyo D’de yaptığı show programlarıyla dinleyicileriyle buluştu.

2020 yılı itibariyle kendi isteği ile radyo yayıncılığını bırakıp YouTube kanalı kurdu ve sosyal medyada içerik üretmeye devam etti / ediyor.

Adem Metan YouTube kanalında yayınlarına devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

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