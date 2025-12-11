Beslenme düzenindeki bu hızlı ve kontrolsüz değişim, fayda yerine mide ve bağırsak sistemini altüst eden ciddi rahatsızlıklara yol açtı.

Tüm dünyada sağlıklı yaşamı hedefleyen bireyler arasında hızla yayılan ve sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaşan "Fibremaxxing" akımı, beslenme ve sindirim sağlığı üzerine yeni bir tartışma başlattı.

Adından da anlaşılacağı gibi, kişilerin günlük lif alımını maksimum seviyeye çıkarma çabası olarak tanımlanan bu trend, beraberinde getirdiği mide ve bağırsak rahatsızlıkları nedeniyle uzmanların gündemine oturdu.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR SİNDİRİM SİSTEMİNDEKİ DENGEYE DİKKAT ÇEKTİ

Güncel bilimsel araştırmalar, lifin sindirim sağlığı ve genel sağlık üzerindeki kritik rolünü defalarca kanıtladı. Ancak, uzmanlar faydalı olanın aşırısının zarara dönüşebileceği noktasında görüş birliğine vardı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde saygın beslenme bilimci olan Dr. Elizabeth R. Sullivan, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Dr. Sullivan, "İnsan vücudunun lif gibi makro besinlere adaptasyonu bir süreç gerektirir. Günlük lif alımını kısa sürede ve aniden iki katına çıkarmak, bağırsak mikrobiyotasında ani bir şoka yol açar. Bu durum, özellikle hassas bağırsak sendromu (IBS) veya divertikülit gibi önceden var olan sindirim rahatsızlıkları olan kişilerde, şiddetli gaz, şişkinlik, karın krampı ve hatta bağırsak tıkanıklığı riskini dramatik şekilde artırır" ifadesini kullandı.

İngiliz Diyetetik Derneği (BDA) üyesi ve klinik diyetisyen Prof. Alistair J. Graham da bu konuya dikkat çekerek, lifin etkisini gösterebilmesi için yeterli su tüketiminin de hayati olduğunu vurguladı.

Prof. Graham, "Yetersiz su alımıyla birlikte aşırı lif tüketimi, dışkının sertleşmesine ve kabızlığın daha da kötüleşmesine neden olur. Hatta bazı çözünür lif türleri, uygun sıvı olmadan sindirim kanalında bir kitle oluşturarak tehlikeli durumlara yol açtı" şeklinde konuştu.

KONTROLSÜZ YÜKSEK LİFİN BİLİNMEYEN YAN ETKİLERİ

Fibremaxxing trendini uygulayan bazı bireylerde, demir, çinko ve kalsiyum gibi önemli minerallerin emiliminde azalma da gözlemlendi.

Uzmanlar, lifli besinlerin yapısında bulunan ve minerallere bağlanabilen fitatlar (fitik asit) nedeniyle, aşırı miktarda lif tüketmenin mineral eksikliklerine davetiye çıkardığını belirtti.

Dr. Sullivan, ideal olanın, lif alımını haftalar içinde, kademeli olarak artırmak ve her öğünde bol su içmeyi ihmal etmemek olduğunu aktardı.

Uzmanlar, herkesin sindirim sistemi kapasitesinin farklı olduğunu ve popüler bir akımın herkes için uygun bir sağlık reçetesi olmadığını güçlü bir şekilde ifade etti.