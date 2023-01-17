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Sağlık turizmi sektörü Almanya’ya çıkarma yaptı

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Türkiye-Almanya Sağlık Turizmi Fuarı'na Türkiye'den katılan 100'den fazla sağlık hizmet sağlayıcısı, kaliteli ve rekabetçi fiyat vizyonu kapsamında hizmetlerini tanıttı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 14:49
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Sağlık turizmi sektörü Almanya’ya çıkarma yaptı
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Türkiye'nin son yıllarda sağlık sektöründe ulaştığı kalitenin damga vurduğu fuarda, Türkiye’nin değişik illerinden hastane ve klinikler, son hizmetlerini kuruluşlara ve fuar katılımcılarına anlatma fırsatı buldu.
Hastaneler, diş klinikleri, tüp bebek klinikleri, saç ekim merkezleri, estetik klinikleri ve termal turizm merkezlerinin yer aldığı fuarda, katılımcı kuruluşların üst düzey yetkilileri ile sağlık sektörü temsilcilerinin bir araya geldiği özel nitelikli toplantılar da yapıldı.
Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Uluslararası Sağlık Turizmi Sektör Meclisi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık İş Konseyi ve Hizmet İhracatçıları Birliğinin desteğiyle Berlin'de düzenlenen "Türkiye-Almanya Sağlık Turizmi Fuarı, Konferansı ve B2B Semineri"nde katılımcılar, Türkiye'nin sağlık turizmi alanında sunduğu hizmetlere ilişkin bilgilendirildi.

Uluslararası Proje Geliştirme ve Operasyonlar Direktörü Dr. Murat Pekmezoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Acıbadem'in 50 ülkede ofisi olduğunu belirterek, yıllar önce insanların Almanya'ya tedaviye geldiğini, şu anda bu durumun tersine döndüğünü, bunun nedeninin Almanya'da sağlık sisteminin eskisi gibi olmaması olduğunu söyledi.

Almanya'dan en çok tüp bebek merkezlerine hasta geldiğini aktaran Pekmezoğlu, "İkinci sırada onkoloji hastaları... İnsanlar 'kanser tedavisi Almanya'da var, sigorta karşılıyor' diyecekler ama maalesef bekleme süreleri uzun ve doğru teşhis oranları çok düşük. Üçüncü sırada genel cerrahi hastalarımız var. Dördüncü sırada estetikler geliyor. Almanya'dan bir yıl içinde 1.000'in üzerinde kişi buradaki ofislerimize başvurarak hastamız olarak Türkiye'ye geldi." şeklinde konuştu.

Pekmezoğlu, Almanya'daki hastaların Türkiye'yi tercih etmesinde ilk sırada, Almanya'daki bekleme sürelerinin uzunluğunun geldiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kanser şüphesi var ve PET taraması yapılacak, 2 ay sonraya... Özele gitmek isterseniz 3 bin avroya kadar para ödemeniz gerekiyor. Bizim hastanemizde bu dörtte bir fiyatına yapılabiliyor. Aynı gün yapılıyor ve bir gün içinde de rapor yazılıyor. Teşhis konulduktan sonra tedavisi planlanıyor. Hasta tedaviyi kabul ederse tedaviye de hemen başlayabiliyoruz. Türkiye'de devlet hastanelerimiz dahil hiçbir hastanemizde bekleme süresi yok. Hastanemizde 26 dil konuşuluyor. Yabancı hastalarla ilgilenen 300'e yakın personelimiz var. Odalarımızın hepsi tek kişilik. İnsanlar geldiği zaman hastaneye değil, sanki kendi evine gelmiş gibi hissediyor."

"Türkiye, 5 yıl sonra Avrupa'nın sağlık merkezi olabilir"

Türkiye’deki tanınmış bir göz hastanesinin Uluslararası İş Geliştirme Sorumlusu Sezgin Aydın da "Bizim farkımız hizmetlerimizi uygun fiyata sunmamız. Kalite olarak da Dünya Göz, Avrupa standartları üzerinde hizmet sunmaya başladı. Bu Avrupa'da tescillendi." dedi. Aydın, Türkiye'nin, 5 yıl sonra Avrupa'nın sağlık merkezi olabiliceğini vurguladı.

AA

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