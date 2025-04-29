Sağlık turizminde kurallar belli oldu Yeni yönetmelik yürürlükte

Sağlık turizmi sektörünü düzenleyen ve önemli değişiklikler içeren "Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik", 26 Nisan 2025 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'de detaylarıyla duyuruldu. Yeni yönetmelik, sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlar için çeşitli düzenlemeler getirdi.

HEALTHTÜRKİYE PORTALINA ENTEGRASYON ZORUNLU

Yeni düzenlemeyle birlikte, sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren tüm sağlık tesisleri ve aracı kuruluşların, HealthTürkiye portalı ile entegre bir şekilde çalışmalarını sürdürmeleri zorunlu hale getirildi. Bu portal üzerinden sunulan sağlık hizmetleri takip edilebilecek, hastalar ise aldıkları hizmetleri sistem üzerinden görüntüleyebilecek.

CERRAHİ İŞLEMLER İÇİN KOMPLİKASYON SİGORTASI

Sağlık turizmi kapsamında, ameliyathane ortamında gerçekleştirilen cerrahi işlemler için komplikasyon sigortası yaptırılması zorunlu kılındı. Ayrıca, USHAŞ (Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.), sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlara uluslararası platformlarda aktif destek sunacağını belirtti. Bu tesisler ve kuruluşlar, hizmet kalitesini artırmak amacıyla sunulan hizmetlerin takibini yapacak sorumlu personel belirleyecek.

YETKİ BELGESİ VE DÜZENLİ İZLEME

Yeni yönetmelik kapsamında, sağlık turizmi alanında faaliyet gösterecek aracı kuruluşlara yetki belgesi verilecek. Bu yetki belgesinin verilmesi, USHAŞ tarafından gerçekleştirilecek ve aracı kuruluşların sunduğu hizmetler düzenli olarak izlenecek ve raporlanacak.

UZAKTAN SAĞLIK HİZMETLERİ SUNULMASI

Yönetmelik, sağlık tesislerine, sağlık turistlerine uzaktan sağlık hizmeti sunabilme olanağı tanıyor. Uzaktan sağlık hizmeti sunan tesisler, bunu HealthTürkiye portalı üzerinden duyuracak. Ayrıca, sağlık tesislerinin Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) tarafından oluşturulan uluslararası geçerliliğe sahip akreditasyon ve sertifikalara sahip olması şart koşuldu.

PERFORMANS KRİTERLERİ VE HİZMET KALİTESİ

Yeni yönetmelikte, sağlık turizmi alanında hizmet veren sağlık tesislerinin HealthTürkiye Performans Kriterleri ile ilişkilendirilmesi öngörülüyor. Bu kriterler arasında hasta memnuniyeti, hasta şikayetleri, cevap verme süresi, randevu bekleme süresi, ciro ve finansal performans yer alıyor. Bu düzenleme ile sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması hedefleniyor.

DEĞERLENDİRME VE ÖZ DEĞERLENDİRME

Sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlar, hasta şikayet oranları ve memnuniyet anketleri üzerinden, Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarca belirlenen yöntemlerle düzenli olarak değerlendirilecek. Bu değerlendirmeler, sektörün hizmet kalitesini artırabilmesi ve sürdürülebilirliği için öz değerlendirme olanağı sunacak.

YABANCI DİL ZORUNLULUĞU

Yeni yönetmelik, sağlık tesisleri ve aracı kuruluşların, yabancı dil seçeneği bulunan internet sitesi oluşturmalarını ve birimlerinde en az bir yabancı dil bilen personel bulundurmalarını zorunlu hale getiriyor. Ayrıca, aracı kuruluşların en az iki yabancı dilde 7/24 hizmet verecek çağrı merkezi hizmeti sunması gerektiği belirtildi.

YÖNETMELİK UYUM SÜRECİ

Mevcut Sağlık Turizmi Yetki Belgeli sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlarının, yeni yönetmelik hükümlerine altı ay içinde uyum sağlamaları bekleniyor. Komplikasyon sigortası 2025 sonuna kadar, akreditasyon ve sertifikalar ise 2026 sonuna kadar tamamlanacak.

Bu yeni düzenlemeler, sağlık turizmi sektöründe kaliteyi artırmayı ve uluslararası düzeyde daha güvenilir bir hizmet sunmayı hedefliyor.