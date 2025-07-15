Sağlık ve güzelliğin sırrı o besinde! Karaciğeri yenileyen mucize cildi parlatıyor

Sağlıklı beslenme dünyasında adeta bir süperstar olarak parlıyor. Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu mütevazı kök sebzenin karaciğer sağlığını desteklediğini, cildi güzelleştirdiğini ve genel sağlığa sayısız katkı sağladığını ortaya koydu.

Üstelik uzmanlar, pancarın faydalarını en üst düzeye çıkarmak için çiğ tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi.

KARACİĞERE DETOKS, CİLDE IŞILTI

Kırmızı pancar, içeriğindeki betalain adlı güçlü antioksidan sayesinde karaciğerin toksinlerden arınmasına yardımcı oldu.

Yale Üniversitesi’nde beslenme ve diyetetik alanında çalışan Prof. Dr. David Katz, “Pancar, karaciğerin detoksifikasyon süreçlerini destekleyen nadir besinlerden biri. Betalain, karaciğer hücrelerini serbest radikallerin zararlarından korurken, toksinlerin vücuttan atılmasını hızlandırıyor” dedi.

Journal of Nutrition’da yayımlanan bir çalışma, düzenli pancar tüketiminin karaciğer enzimlerini düzenlediğini ve yağlanmayı azalttığını gösterdi.

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Cilt sağlığı açısından da pancar adeta bir doğal iksir. İçerdiği C vitamini ve antioksidanlar, cildin kolajen üretimini destekleyerek kırışıklıkları azaltıyor ve cilde doğal bir ışıltı kazandırdı.

Londra’daki St. Thomas Hastanesi’nden dermatolog Dr. Emma Wedgeworth, “Pancarın anti-inflamatuar özellikleri, akne ve egzama gibi cilt sorunlarını hafifletmede etkili. Çiğ pancar suyu, cildin nem dengesini koruyarak sağlıklı bir görünüm sağlıyor” şeklinde konuştu.

Dermatology Reports’ta yayımlanan bir araştırma, pancarın ciltteki iltihaplanmayı azalttığını ve yaşlanma belirtilerini geciktirdiğini doğruladı.

NEDEN ÇİĞ TÜKETİLMELİ?

Pancarın besin değerlerini korumak için pişirme yöntemine dikkat etmek gerekiyor. Uzmanlar, pancarın çiğ tüketildiğinde vitamin, mineral ve antioksidan içeriğinin maksimum düzeyde korunduğunu belirtti.

Harvard Tıp Fakültesi’nden beslenme uzmanı Dr. Walter Willett, “Pancarı uzun süre kaynatmak veya yüksek sıcaklıkta pişirmek, betalain ve diğer hassas bileşiklerin kaybına neden olabilir. Çiğ pancar suyu veya rendelenmiş pancar salatası, besin değerlerini korumak için en iyi seçenek” dedi.

Çiğ pancar, A, B6, B12, C, E ve K vitaminlerinin yanı sıra demir, magnezyum, potasyum ve folat gibi minerallerle dolu.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Pancarın faydaları, bilimsel çalışmalarla da desteklendi. European Journal of Applied Physiology’de yayımlanan bir araştırma, pancar suyunun yüksek nitrat içeriği sayesinde kan basıncını düşürdüğünü ve egzersiz performansını artırdığını ortaya koydu. Bu, özellikle hipertansiyon hastaları için pancarı vazgeçilmez kılıyor.

Ayrıca, Nutrients dergisinde yayımlanan bir çalışma, pancarın içeriğindeki lif ve anti-inflamatuar bileşiklerin bağırsak sağlığını desteklediğini ve kolon kanseri riskini azalttığını gösterdi.

UZMANLARDAN ÇİĞ PANCAR TÜKETİMİ İÇİN ÖNERİLER

Pancarın çiğ tüketimi, çiğ pancar salatası veya smoothie’lere eklenerek tüketilebilir. Pancar turşusu da lezzetli bir alternatif, ancak yüksek tuz içeriği nedeniyle hipertansiyon hastalarının dikkatli olması gerekiyor.

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DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Pancarın faydaları saymakla bitmese de, aşırı tüketim bazı yan etkilere yol açabilir. Özellikle böbrek taşı öyküsü olanlar, pancarın oksalat içeriği nedeniyle ölçülü tüketmeli. Ayrıca, pancar yedikten sonra idrar veya dışkının kırmızıya dönmesi (beetüri) normal bir durum olsa da, sık yaşanıyorsa demir eksikliği veya başka sağlık sorunlarının işareti olabilir. Diyabet hastaları da pancarın yüksek şeker içeriğine dikkat etmeli ve doktorlarına danışmalı.

PANCAR SOFRANIZIN YILDIZI OLMALI

Kırmızı pancar, hem lezzetli hem de sağlık dolu bir besin olarak sofralarda hak ettiği yeri almalı.

Karaciğer sağlığını destekleyen, cildi güzelleştiren ve bağışıklığı güçlendiren bu kırmızı mucize, çiğ tüketildiğinde maksimum fayda sağlıyor.