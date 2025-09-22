Sağlık ve turizm sektörleri, müşteri deneyiminin geleceği için AloTech Zirvesi’nde buluştu

Türkiye'nin lider bulut tabanlı çağrı merkezi platformu AloTech, 16 Eylül’de sağlık ve turizm sektörlerinde yapay zekanın müşteri deneyimine etkilerini ele alan bir zirve düzenledi. Feriye’de gerçekleşen “Sağlık ve Turizm Sektörlerinde Yapay Zeka ile Çağrı Merkezi Dönüşümü” başlıklı etkinlik, 60’tan fazla firmadan 130’un üzerinde profesyoneli bir araya getirdi.

AloTech Kurucu Ortağı ve CEO’su Cenk Soyak, açılış konuşmasında şirketin uluslararası büyümesini anlatarak “Turizm ve sağlıkta yapay zeka ile ülkemizin teknoloji ihracatına katkı sağlamayı görev görüyoruz” dedi. Kurucu Ortak ve CTO İdris Avcı ise “Yapay zekayı insanı güçlendiren bir araç olarak konumlandırıyoruz. Empati insanda kalacak, teknoloji verimliliği artıracak” sözleriyle yaklaşımı özetledi.

AloTech Ürün Genel Müdür Yardımcısı Halil Uzundal ve Kıdemli Ürün Direktörü Selçuk Gönem, AI Connector, Click2Connect, WhatsApp Business Ses Kanalı, müşteri geçmişi özetleme, CX Insight ve Yapay Zeka Destekli Kalite Yönetimi gibi çözümleri canlı demolarla tanıttı. Katılımcılar, bu çözümlerin çağrı merkezi operasyonlarını hızlandırarak müşteri etkileşimlerini daha kişiselleştirilmiş ve verimli hâle getirdiğini deneyimledi; sunumun ardından yapılan soru-cevap oturumu da yoğun ilgi gördü.

Turizm Paneli, AloTech Türkiye Satış Başkanı Deniz Babucoğlu moderatörlüğünde gerçekleşti. Wingie Enuygun Müşteri Etkileşim Direktörü Seda Suvat Özdemir), AloTech’in gerçek zamanlı çeviri özelliğini uluslararası aramaların %20’sinde kullandıklarını ve yapay zekâ destekli temsilcilerin çağrıların %40’a yakınını çözdüğünü paylaştı. Protel Satış Direktörü Fatih Tenel ise stres seviyesine göre çağrı önceliklendirme ve chatbotların anlık memnuniyetsizlik tespitindeki rolünü vurguladı.

Sağlık Paneli ise Client Company Kurucusu Birkan Babakol moderatörlüğünde yapıldı. Amerikan Hastanesi Kıdemli Çağrı Merkezi Müdürü Arınç Oğuz ,Veni Vidi Göz İş Geliştirme Müdürü Melih Yiğit ve DR. CINIK Hastanesi Satış ve Müşteri Hizmetleri Süpervizörü Emre Erdemir yapay zekayı kalite kontrol, duygu analizi ve operasyon sonrası takipte kullandıklarını belirtti. Ortak görüş: randevu gibi rutin işlerin sanal asistanlara devredileceği, ancak güven ve empati gerektiren iletişimin insanda kalacağı yönünde oldu.

Kapanışta Cenk Soyak ve İdris Avcı, geleceğin müşteri deneyimini “Yapay zeka tekrarlayan işleri üstlenecek, insan ise empati ve problem çözmeye odaklanacak” sözleriyle tanımladı.

Bu zirve, yapay zekanın sağlık ve turizmdeki dönüştürücü etkisini ve insan-teknoloji iş birliğinin önemini ortaya koydu. AloTech, öncü rolüyle Türkiye’nin teknoloji ihracatına katkı sağlamaya devam edecek.

AloTech Hakkında

2012 yılında kurulan AloTech, işletmelere bulut tabanlı çağrı merkezi çözümleri sunan yenilikçi bir teknoloji şirketidir. Geliştirdiği yapay zeka destekli çözümlerle müşteri deneyimini iyileştirmeyi ve operasyonel verimliliği arttırmayı hedeflemektedir. 63 ülkede geniş bir müşteri portföyüne sahip olan AloTech, Türkiye'nin önde gelen bulut tabanlı çağrı merkezi platformu olarak sektördeki dönüşüme liderlik etmektedir.