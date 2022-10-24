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Sağlık yolsuzluğu operasyonunda 26 tutuklama

İstanbul merkezli "sağlık yolsuzluğu" operasyonunda şüphelilerden 13’ü adli makamlarca serbest bırakılırken, 11’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 26 şüpheli de tutuklandı.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 18:55
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Sağlık yolsuzluğu operasyonunda 26 tutuklama

Sağlık yolsuzluğu operasyonunda 26 tutuklama
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İstanbul merkezli 10 ilde "sağlık yolsuzluğu" ile ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 50 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "sağlık yolsuzluğu" ile ilgili yürütülen çalışmalarda, örgütlü olarak "nitelikli dolandırıcılık" suçunun işlendiği toplam 71 suç eylemi belirlendi.

Yapılan incelemede devlet hastanesi çalışanı örgüt üyelerinin, SGK Başkanlığına fatura edilen ilaçları ve sağlık alanında kullanılan çeşitli malzemeleri kendi zilyedine geçirip kamuyu dolandırdıkları, bu şekilde ülke genelinde devlet hastanelerinden kaçırılan çok sayıda malzemenin örgüte kazandırılarak yabancı uyruklulara satıldığı ve bu suretle yüksek miktarda kamu zararı oluşturularak haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

Bu kapsamda 13 sağlık çalışanının da aralarında bulunduğu 56 şüphelinin yakalanmasına yönelik 21 Ekim'de İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 50 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 13’ü adli makamlarca serbest bırakılırken, 11’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 26 şüpheli de tutuklandı.

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