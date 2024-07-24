Sağlıkçılar, yangınını izleyenleri zorla dağıttı "Zehirleneceksiniz"

Kaynak: İHA
Sağlıkçılar, yangınını izleyenleri zorla dağıttı "Zehirleneceksiniz"

Edirne'nin Keşan ilçesinde, üç katlı bir evin çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa dökerken, sağlık ekipleri meraklı kalabalığı dumandan etkilenmemeleri için uyardı.

Cumhuriyet Mahallesi 19 Kasım Caddesi Oya Sokak’ta bulunan üç katlı bir evin çatısında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Yangın sırasında mahallede büyük bir kalabalık toplandı. Bazı vatandaşlar yangını cep telefonlarıyla kaydederken, bazıları da sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.

Etrafı kaplayan yoğun duman nedeniyle sağlık personeli, ambulanstan yaptığı anonsta, “Dumandan kaçın, zehirleneceksiniz. Her taraf duman” diyerek halkı uyardı ve kalabalığın dağılmasını istedi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

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