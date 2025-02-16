Sağlıkçıları hedef alan AKP’li isimden skandal savunma!

Sağlık Bakanlığı tarafından 10 Şubat tarihinde Pınarhisar ilçesinde gerçekleştirilen Aile Sağlığı Merkezi temel atma töreninde açıklamalarda bulunan AKP Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam "Memnuniyetsizlik varsa ben şunu da yaparım, vatandaşa, 'Gidin, sağlık personelinin gırtlağına yapışın. Ben devlet olarak üzerime düşeni yaptım, hizmeti vermeyen onlar' diye de kışkırtırım" dedi. Kamuoyunda tepki toplayan bu açıklaması nedeniyle X hesabından yazılı açıklamalarda bulunan AK Partili Sarıçam, sağlık çalışanlarından özür diledi.

“KONUŞMAMIN SADECE BİR BÖLÜMÜ KESİLİP PAYLAŞILMIŞ”

Sarıçam sosyal medya platformu X hesabından yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi,

"Son günlerde sosyal medyada ve bazı basın organlarında konuşmamın sadece bir bölümü kesilip paylaşılmış ve ortaya büyük bir yanlış anlaşılma çıkmıştır. Pınarhisar’daki açılış töreninde yaptığım konuşma bağlamından kopartılarak, sanki sağlık çalışanlarına karşı olumsuz bir çağrı yapmışım gibi bir algı oluşturulmuştur.

GAZETECİLERİ SUÇLADI

Her ne kadar konuşma videomda oynama yapılmış ve çarpıtılmış olsa da bundan dolayı kırılmış olan alınganlık gösteren üzdüğüm bütün sağlık çalışanlarından özür dilerim onları kırdığım için. Orada bulunan bir çok samimi olduğum sağlık çalışanı arkadaşıma gülerek yapmış olduğum bir espiri maksadından saptırılarak bazı gazeteciler tarafından bir tahrik kusuru haline getirilmek istenmiştir. Açıkça görülüyor ki burada bilinçli bir çarpıtma ve siyasi bir hamle söz konusudur. Kamuoyunun, bu tür manipülasyonlara karşı dikkatli olmasını rica ederim."