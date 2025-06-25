“Sağlıkhane değil ticarethane” raflarda! Tolga Şahin’den çarpıcı kitap

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
“Sağlıkhane değil ticarethane” raflarda! Tolga Şahin’den çarpıcı kitap

Gazeteci-yazar Tolga Şahin, Türkiye’de sağlık sisteminin dönüşümünün yıkıcı etkilerini ele aldığı “Sağlıkhane Değil Ticarethane” adlı yeni kitabıyla okurlarla buluştu. Kırmızı Kedi Yayınevi’nden çıkan kitap, 2005’te başlayan Aile Hekimliği Sistemi’nin sağlık çalışanlarını nasıl yıprattığını ve sistemin çöküşünü çarpıcı şekilde ortaya koyuyor.

Tolga Şahin’in “Sağlıkhane Değil Ticarethane” kitabı, sağlıkta dönüşümün yıkıcı etkilerini gözler önüne seriyor. Aile hekimlerinin taşeronlaştığı, sağlık çalışanlarının güvencesiz bırakıldığı sistemi, gerçek hikayelerle anlatan kitap, halk sağlığının piyasalaşmasını çarpıcı şekilde eleştiriyor.

TAŞERON DOKTORLAR, GÜVENCESİZ SAĞLIK ÇALIŞANLARI

2005 yılında AKP hükümeti tarafından başlatılan “sağlıkta dönüşüm” projesiyle birlikte, aile hekimliği sistemi köklü bir değişime uğradı. Bu değişimle birlikte, aile hekimleri “sağlıkçı” kimliğinden uzaklaştırılarak “taşeron işveren” pozisyonuna itildi. Kitapta, Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) görev yapan hekimlerin kendi ceplerinden karşıladığı elektrik, su, doğalgaz gibi giderler, çalışan maaşları ve tıbbi malzeme ihtiyaçları sistemin içinden gerçek anlatımlarla ortaya konuyor.

Bir yandan kadrosuz, güvencesiz ve kimi zaman asgari ücretin altında çalışan sağlık personeli… Diğer yandan hasta gelmediği için maaşı kesilen, cebinden masraf yapan doktorlar…

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SİSTEMİN İÇ YÜZÜ İLK KEZ BU KADAR AÇIK!

Sağlıkhane Değil Ticarethane”, sadece sayılarla ya da genel eleştirilerle değil, sistemin tam ortasında mücadele veren doktor, hemşire, ebe, paramedik gibi sağlık emekçilerinin doğrudan anlatımlarıyla yazıldı. Okur, her sayfada sağlık çalışanlarının yaşadığı maddi ve manevi çöküşe tanıklık ediyor.

Şahin kitabında, “liberal politikaların” etkisiyle 1980 sonrasında metalaştırılan sağlığın, nasıl piyasaya teslim edildiğini net örneklerle gözler önüne seriyor. Kitap, birinci basamak sağlık hizmetlerinin “tasfiye” sürecini ve bunun halk sağlığı üzerindeki etkilerini de kapsamlı şekilde ele alıyor.

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KİTABIN ARKA KAPAĞINDAN

“Bir yeriniz ağrıdığında, kendinizi kötü hissettiğinizde ilk başvurduğunuz yer olan Aile Sağlığı Merkezi’nin içinde neler yaşanıyor biliyor musunuz?”

Bu kitap, o kapıların ardında yaşananları anlatıyor.

Artık ASM’ye sadece bir “hasta” olarak değil, orada ter döken insanların hayatlarını bilen bir yurttaş olarak gireceksiniz.

Ve belki de artık daha az sinirlenecek, daha çok düşüneceksiniz...

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