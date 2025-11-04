Dünyanın önde gelen beslenme uzmanları ve bilim insanları, sağlıklı bir yaşam için benimsenmesi gereken 5 temel beslenme taktiğini bilimsel kanıtlarla güçlendirerek yeniden tanımladı.

Kronik hastalıkların önlenmesinde kritik rol oynayan bu stratejiler, özellikle Batı ülkelerinde artan obezite ve kalp-damar rahatsızlıkları karşısında önemli bir yol haritası çizdi.

1. Tam Tahıllar ve Lifin Gücü Vurgulandı

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'ndan beslenme epidemiyoloğu Dr. Walter Willett, tam tahılların ve lif açısından zengin gıdaların günlük beslenmedeki önemini defalarca dile getirdi.

Yapılan kapsamlı bilimsel çalışmalar, tam tahıl ürünlerinin yeterli miktarda tüketilmesinin, obezite, diyabet ve kalp-damar hastalıkları gibi kronik rahatsızlıkların gelişme riskini düşürdüğünü gösterdi.

Dr. Willett, bu gıdaların metabolik sağlığın temel direği olduğunu ifade etti.

2. Öğün Atlamama ve Porsiyon Kontrolünün Önemi

Amerikalı beslenme uzmanı ve ünlülerin diyet danışmanı Mark Macdonald, öğün atlamanın vücudun yağ depolamasına neden olduğunu belirtti.

Macdonald, "En sevdiğiniz yemekleri yiyerek zayıflayabilirsiniz, ancak hayat boyu tabağınızda karbonhidrat, protein ve yağın dengeli bir oranını tutturmanız gerekir. Öğünler asla atlanmamalı" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, özellikle kahvaltının atlanmaması ve gün içinde az ve sık beslenmenin kan şekeri dengesi için hayati rol oynadığının altını çizdi.

3. İşlenmiş Şekerin Tehlikesi Tekrar Gündemde

Dünyaca ünlü nörolog ve beslenme uzmanı Dr. Natasha Campbell-McBride, işlenmiş gıdaların ve rafine şekerlerin bağırsak sağlığı üzerindeki yıkıcı etkisine dikkat çekti.

Dr. Campbell-McBride, kronik hastalıkların çoğunun altında bağırsak sorunlarının yattığını ve bu durumun temel nedenlerinden birinin aşırı işlenmiş gıda ve şeker tüketimi olduğunu dile getirdi.

Amerikalı uzman Mark Macdonald da işlenmiş şekerin "zararlı ve hatta bir zehir" olduğuna inandığını ve doğal olmayan şeker tüketiminden kesinlikle kaçınılması gerektiğini vurguladı.

4. Zeytinyağı ve Sağlıklı Yağlara Geçiş Şart

Son yıllarda yapılan beslenme araştırmaları, özellikle Akdeniz diyetinin merkezinde yer alan zeytinyağı ve omega-3 yağ asitleri içeren balıkların kalp sağlığı için faydalarını kanıtladı.

Uzmanlar, kırmızı et ve hayvansal kaynaklı doymuş yağ tüketimini azaltarak, bitkisel kaynaklı sıvı yağlara, özellikle zeytinyağına ağırlık verilmesi gerektiğini bildirdi. Bu değişimin, kolesterol düzeylerini dengelemede önemli bir adım olduğu kaydedildi.

5. Çeşitlilik ve Antioksidan Zengini Beslenme

Cornell Üniversitesi’nden beslenme bilimci Prof. Dr. Colin Campbell, sağlıklı bir diyetin sadece belirli besin gruplarına odaklanmak yerine, çeşitliliği ve farklı renkteki sebze-meyvelerin tüketimini gerektirdiğini aktardı.

Dr. Campbell, farklı renklerdeki gıdaların zengin antioksidan içeriği sayesinde hücre hasarını önlemede kilit rol oynadığını ifade etti.

Araştırmalar, bu tür çeşitli beslenmenin, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve vücudun hastalıklara karşı direncini artırdığını ortaya koydu.