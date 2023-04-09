Sağlıklı beslenen çabuk hasta olmaz

Editör: Naim Arıoğlu

Dinç gıda takviyelerinin ne olduğu ve nasıl kullanılması gerektiğine yönelik yaptığı açıklamada, gıda takviyelerinin hayatta önemli bir yere sahip olması gerektiğini, ancak bilinçlenmeye ihtiyaç olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Gıda takviyeleri kullanımı uzun yıllardır Avrupa’da yaygın olmasına karşın ülkemizdeki geçmişi son birkaç yıla dayanmaktadır. Oysa bitkilerle tedavi bizim tarihimizde çok eski yöntemlerdir. Çok önemli bir tıbbi bitki florasına sahip olduğumuz da unutulmamalı. Ancak gıda takviyelerinde yeni olmamız maalesef birçok yanlış bilgiyi ve sahtekarlığa neden oldu. Gıda takviyeleri daha çok bitkisel kaynaklıdır. Arı ürünlerinden oluşan takviyeler de vardır. Bu takviyeler Türkiye’deki yasal boşlukların da nedeniyle çok fazla isim kirliliği oluştu. Sahte ve zararlı ürünler tüketicilere çok kolay yollarla ulaştı. Bu da gıda takviyelerine karşı bir önyargıya da neden oldu.”

Gıda takviyelerini doğru tanımak açısından dikkat edilmesi gerekenlere değinen Dinç, şunları söyledi:

“Gıda takviyelerinin ne olduğu, ne amaçla ve nasıl kullanılması gerektiği hala pek çok insan tarafında yanlış biliniyor. Bunun en büyük göstergesi ‘bitkiseldir, yan etkisi olmaz’ vb. söylemler. En başta doğal ürünlerin ne amaçla kullanılması gerektiğinden bahsetmek gerek. Tüm alternatif tıp uygulamaları gibi gıda takviyeleri de hastalıklardan korunmak, sağlıklı bir vücuda sahip olmak için kullanılmalıdır. Sağlıklı beslenen kişi çabuk hasta olmayacak, olsa da çabuk atlatacaktır. Bu bağlamda kullandığımız tüm besin, besin takviyeleri, ilaç olmayan kapsül ve tabletler, şuruplar, macunlar hepsi gıda takviyesi adı altında toplanıyor. Hatta sofralarımızdan eksik etmediğimiz bal ve pekmez dahi aslında sağlığımıza olumlu etkileri olan besinlerdir, dolayısı ile gıda takviyesidir. Gıda takviyeleri doğru kullanıldığı takdirde zararsızdır. Bir sebzeyi ya da meyveyi dahi fazla ya da yanlış kullanırsak vücudumuza zararlı olabiliyor. Nitekim doğal özler taşıyan bu takviyeler de doğru kullanılmalıdır.”

Dinç, aynı zamanda gıda takviyelerinin her şeyi iyileştirebileceğine dair bir kanı olduğunu belirterek, “Evet, her şeyi iyileştirebilir. Şöyle ki hastalık öncesi kullanıp sağlıklı yaşam için gerekli beslenme şekli ile doğru takviyeler kullanılırsa ciddi bir hastalık geçirmeleri çok zor olur. Olsa dahi çabuk atlatır. Fakat mevcut bir hastalığı iyileştirme mantığı çok da doğru değildir. Unutmayalım ki gıda takviyeleri sadece takviyedir. Bizlere sağlıklı yaşam için kapılar aralarlar, destek olurlar” şeklinde konuştu.