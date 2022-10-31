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Sağlıklı bir beden için en iyi duruş pozisyonları hangileridir

Vücudu doğru ve dengeli kullanmanın yaşam kalitesini arttırdığını söyleyen Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Şeniz Kulle, ayakta durma, oturma, yatma veya hareket sırasında farklı doğru duruş şekillerinin nasıl olması gerektiği hakkında çok önemli ipuçlarını paylaştı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 11:46
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Sağlıklı bir beden için duruşunuzu koruyun

Sağlıklı bir beden için en iyi duruş pozisyonları hangileridir
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Sadece çocuklarda değil, yetişkinlerde de; yürürken, otururken, çalışırken hatta uyurken bile vücudu doğru ve dengeli kullanmak yaşam kalitesini büyük oranda artırır. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Şeniz Kulle, postür olarak adlandırılan doğru duruşun nasıl olması gerektiğini açıkladı. Normal duruş, kas iskelet sisteminde bir zorlanmaya sebep olmayan, vücudun normal eğriliklerinin korunduğu eklemlere uygulanan kuvvetlerin dengeli dağıldığı duruşa denir. Kişinin vücut tipi, ırk, cinsiyet, meslek ve hobileri, psikolojik durumu ve günlük yaşam alışkanlıklarına göre değişkenlik gösterse de doğru duruş; kasların, bağların, dolaşım sistemimizin ve organlarımızın uyumu için düzgün ve sağlıklı postür hayati önem taşıyor.
Dr. Şeniz Kulle, “Bozuk postürdeki denge bozukluğu, yorgunluğa omurgada asimetriye ve nosiseptif uyarılarla ağrıya yol açar. Anormal postürü korumak için kaslar aşırı gerilir. Zamanla spazm ve ağrı ortaya çıkar” sözleriyle yanlış duruş pozisyonlarının etkilerine değindi. Doğru postürle ilgili ise “Doğru duruşta her ağırlık vücut bölümüne eşit dağılır, şok absorbe edilir, hareket açıklığı korunup, stabilite ve mobilite için gerekli hareketler bağımsız kontrol edilir” diye konuştu.

DOĞRU UYUMAK, DOĞRU OTURMAK

Uzm. Dr. Şeniz Kulle, iyi bir postürün; ayakta durma, oturma, yatma veya hareket sırasında farklı özellikler taşıdığını vurgulayarak, “Ayakta dururken baş dik, göğüs ileride, karın içe çekik şekilde olmalıdır. Bu estetik bir görünüşten çok vücut kısımlarının birbirleriyle ilişkilerini ayarlayan, organ, kol ve bacakların en az enerji tüketerek fonksiyonlarını yerine getirmesini sağlayan bir duruştur" diye konuştu.

Özellikle masa başı çalışan insanların günlerinin büyük bir bölümü oturarak geçiyor. Yürümek, oturmak, uyumak günlük hayatımızın temel döngülerindendir. Bunları yaparken doğru bir şekilde hareket etmek ve duruş sergilemek hayat kalitemizi de yükseltir.

DOĞRU OTURMA BİÇİMİ NASIL OLMALI?

Uzm. Dr. Şeniz Kulle, “Otururken sırt düz ve omuzlar geride olmalı. Kalçalar sandalyenin arkalığına değmeli, bel çukurluğu bir yastıkla desteklenmelidir. Vücut ağırlığı kalçalara eşit dağıtılmalı, dizler kalçalardan hafif yüksekte olmalı. Bunun için ayak yükselticisi kullanılabilir. Ancak en önemli kurallardan biri aynı pozisyonda 30 dakikadan fazla oturmamaya dikkat ederek bacak bacak üstüne atılmamalıdır. Oturma pozisyonundan ayağa kalkarken, sandalyenin önüne doğru yer değiştirilmeli ve bacaklar düz hale getirilerek kalkılmalıdır. Belden öne eğilmekten kaçınılmalıdır” şeklinde konuştu.

Dr. Kulle, uyku pozisyonu ise hem uyku kalitemizi hem de fiziksel yorgunluğumuzun seviyesini belirlediğini hatırlatarak, doğru uyku pozisyonu için önerilerini ise, “Uyurken baş altına mutlaka yastık konulmalı fakat yastık çok yüksek olmamalıdır. Omuzlar yastığın altında kalmalıdır. Sırtüstü yatarken dizlerin altına, yan yatarken bacakların arasına yastık konulmalıdır.” dedi.

Uzm. Dr. Şeniz Kulle, “En sık görülen duruş bozuklukları arasında kifoz, skolyoz, artmış lordoz, düzleşmiş bel, düşük omuz ve başın önde olduğu duruşlar sayılabilir. Diğer kötü postür nedenleri arasında obezite, kas zayıflıkları, gergin kaslar, esneklik kaybı, yanlış ayakkabı seçimi, kötü çalışma koşulları, uyku bozuklukları ve ruhsal durum bozuklukları sayılabilir” ifadesini kullandı.

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