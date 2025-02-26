Sağlıklı bir ramazan geçirmek için 10 altın kural

Ramazan ayında beslenme konusunda uyarılarda bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Şahin, "Sahur, gün boyunca enerji seviyesini korumak için en önemli öğündür. Uzun süre tok kalmak için yumurta, süt ürünleri, kuru baklagiller ve tam tahıllı gıdalar tüketin. Lif oranı yüksek sebze ve meyveleri de ihmal etmeyin" dedi.

Ramazan ayı, manevi ve fiziksel arınmanın yanı sıra beslenme düzeninde önemli değişiklikler yaşanan bir dönemdir. Ancak bu süreçte sağlığın korunması için bilinçli ve dengeli bir beslenme büyük önem taşıyor. Medical Park Ordu Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Şahin, oruç tutarken sağlığı korumanın püf noktalarını paylaştı ve sağlıklı bir Ramazan ayı için dikkat edilmesi gereken 10 altın kuralı sıraladı.



Dr. Şahin, Ramazan ayında dikkat edilmesi gereken beslenme önerilerini şöyle sıraladı:

"Sahuru atlamayın:

Sahur, gün boyunca enerji seviyesini korumak için en önemli öğündür. Protein, lif ve sağlıklı yağlar içeren dengeli bir sahur öğünü tercih edilmelidir.

Ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçının:

Kızartma ve aşırı yağlı yiyecekler mide rahatsızlıklarına neden olabilir. Bunun yerine haşlama, ızgara veya fırınlanmış yiyecekleri tercih edin.

İftarda yavaş ve dengeli beslenin:

Uzun süren açlığın ardından hızlı ve aşırı yemek, sindirim sorunlarına yol açabilir. İftarı hurma ve su ile açtıktan sonra hafif bir çorba ile devam etmek sindirimi kolaylaştırır.

Bol su tüketin:

Günlük en az 2-2,5 litre su içmeye özen gösterin. Sahur ve iftar arasında düzenli aralıklarla su içmek, vücudun susuz kalmasını önler.

Şekerli ve gazlı içeceklerden uzak durun:

Şekerli ve gazlı içecekler kan şekerinde ani dalgalanmalara neden olabilir. Bunun yerine doğal meyve suları, ayran veya bitki çaylarını tercih edin.

Protein ve lif açısından zengin besinler tüketin:

Uzun süre tok kalmak için yumurta, süt ürünleri, kuru baklagiller ve tam tahıllı gıdalar tüketin. Lif oranı yüksek sebze ve meyveleri de ihmal etmeyin.

Tuz tüketimini sınırlayın:

Aşırı tuz tüketimi susuzluğu artırarak gün içinde zorlanmanıza neden olabilir. Salamura, konserve ve işlenmiş gıdalardan uzak durun.

Fiziksel aktiviteyi ihmal etmeyin:

Ağır egzersizlerden kaçının ancak hafif yürüyüşler yaparak metabolizmanızı aktif tutun. İftardan sonra kısa bir yürüyüş sindirime de yardımcı olur.

Yeterli uyku alın:

Vücudun dinlenmesi ve enerjiyi koruması için yeterli uyku şarttır. Geç saatlere kadar uyanık kalmak yerine düzenli bir uyku programı oluşturun.

Sağlık sorunlarınızı göz ardı etmeyin:

Kronik hastalığı olanlar ve düzenli ilaç kullananlar oruç tutmadan önce mutlaka doktorlarına danışmalıdır."

"Hastalığı olan bireyler daha dikkatli olmalı"

Uzm. Dr. Mesut Şahin, özellikle diyabet, hipertansiyon ve mide rahatsızlığı gibi kronik hastalığı olan bireylerin, sağlık durumlarına uygun bir beslenme programı belirlemeleri gerektiğini vurguladı. Sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmek için bilinçli beslenme ve yaşam tarzı değişikliklerinin önemine dikkat çeken Şahin, oruç tutan bireylerin sağlıklarını koruyarak Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebileceklerini belirtti.