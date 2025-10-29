Londra ve Madrid merkezli uzmanların liderliğinde gerçekleşen yeni bir uluslararası araştırma, kalp-damar sağlığı için günlük yürüme süresi kadar, yürüyüşün kesintisiz olma biçiminin de hayati önem taşıdığını kanıtladı.

İngiltere'deki dev sağlık araştırma veri tabanı UK Biobank'tan elde edilen ve 40 ila 79 yaş arasındaki 33.560 yetişkinin sekiz yıl boyunca izlendiği veriler ışığında, günde en az 10-15 dakika kesintisiz yürümenin, kısa süreli ve aralıklı yürüyüşlere kıyasla kalp krizi ve felç gibi kardiyovasküler olay riskini çok daha fazla düşürdüğü tespit edildi.

Yeni uluslararası bir bilimsel araştırma, az aktif olan bireyler için dahi bu basit alışkanlığın erken ölüm olasılığını ciddi oranda azalttığını ortaya koydu.

Annals of Internal Medicine dergisinde yayımlanan çalışmanın sonuçlarına göre, günde 8.000 adımdan az yürüyen, yani fiziksel olarak daha az aktif olan bireyler arasında bile, adımlarının çoğunu 10 ila 15 dakika veya daha uzun süren bir veya iki yürüyüşte biriktirenlerin, kısa yürüyüşler (beş dakikadan az) yapanlara göre ölüm ve kalp sorunları riskinin önemli ölçüde azaldığı gözlemlendi.

UZMANLAR DURUMU NETLEŞTİRDİ: MİKTARDAN ÇOK NASIL YÜRÜNDÜĞÜ ÖNEMLİ

Avustralya'daki Sidney Üniversitesi Charles Perkins Merkezi'nden çalışmanın eş yazarı Dr. Matthew Ahmadi, sonuçlarla ilgili çarpıcı bir ifade kullandı.

Dr. Ahmadi, "En az aktif olan insanlar için bile, kısa ve dağınık yürüyüşlerden daha uzun, kesintisiz yürüyüşlere geçiş yapmak büyük sağlık faydaları getirebilir. Günlük 10.000 adım atma hedefinin gerekli olmadığına dair bir algı oluştu, ancak günde sadece bir veya iki kez, her biri en az 10-15 dakika süren tempolu yürüyüşler eklemek bile önemli faydalar sağlayabilir” diye ifade etti.

Araştırmanın kıdemli yazarı ve Sidney Üniversitesi'nden Fiziksel Aktivite Uzmanı Prof. Emmanuel Stamatakis ise, "Genellikle tüm vurguyu toplam adım sayısına veya yürümenin toplam miktarına yapma eğilimindeyiz, ancak yürümenin 'nasıl' yapıldığı gibi kritik rolü ihmal ediyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Prof. Stamatakis, çok hareketsiz insanların bile yürüme düzenlerini değiştirerek ve mümkün olduğunda bir seferde daha uzun süre yürüyerek kalp sağlıklarını en üst düzeye çıkarabileceğini dile getirdi.

BÜYÜK RİSK AZALMASI RAKAMLARLA GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Araştırmada elde edilen veriler, günlük rutinlerinde kesintisiz yürüyüşe zaman ayıranlarda riskin dramatik şekilde azaldığını ortaya koydu:

Günde sadece 5 dakikaya kadar kesintisiz yürüyen bireylerde kardiyovasküler olay riski %15 olarak belirlenirken, bu süre 15 dakikaya çıktığında risk %7'ye düştü.

En hareketsiz grupta (günde 5.000 adım veya altı) bile, 15 dakikaya kadar yürüyenlerde ölüm riskinin, 5 dakikalık kısa molalarla yürüyenlere göre %83 oranında azaldığı saptandı.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Mayo Clinic'te fizyoloji ve anestezi uzmanı olan Dr. Michael J. Joyner, düzenli ve sürekli yürümenin fizyolojik faydalarına dikkat çekti.

Dr. Joyner, yürüyüş gibi aerobik aktivitelerin kan dolaşımını iyileştirdiğini, kan damarlarının esnekliğini artırarak kan basıncını dengelediğini ve bu sayede kalp kasının daha verimli çalışmasını sağladığını defalarca kez vurguladı.

Bilimsel bulgular, dünya çapında sağlık uzmanlarının ve kuruluşlarının fiziksel aktivite tavsiyelerini, bireyleri daha uzun ve kesintisiz yürüyüşler yapmaya teşvik edecek şekilde yeniden şekillendirebileceği sinyalini verdi.