Sağlıklı sanılan iki besin öldürebilir! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Besin alerjileri, modern çağın hızla yükselen sağlık sorunlarından biri olarak hem çocukları hem de yetişkinleri etkiledi. Özellikle inek sütü ve yumurta, en yaygın alerjenler arasında yer alıyor ve ciddi sağlık sorunlarından ölümcül anafilaksiye kadar geniş bir yelpazede riskler barındırdı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), son 20 yılda besin alerjisi vakalarının küresel olarak %50’den fazla arttığını bildirdi.

Türkiye’de ise çocukların %1’i, yetişkinlerin %2-8’i bir veya birkaç besine karşı alerjik reaksiyon gösterdi.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu alerjilerin ciddiyetini ve alınması gereken önlemleri gözler önüne serdi.

İNEK SÜTÜ ALERJİSİ: BEBEKLİKTEN BAŞLAYAN TEHLİKE

İnek sütü, bebeklik döneminin en sık rastlanan alerjisi olarak biliniyor. İnek sütündeki proteinler, özellikle beta-laktoglobulin ve kazein, bağışıklık sisteminin anormal tepkilerine yol açabiliyor.

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği’nin verilerine göre, bebeklerin %6’sında besin alerjisi görülüyor ve bunun %40’ını inek sütü alerjisi oluşturuyor. 3 yaşından küçük çocukların yaklaşık %2,5’unda görülen bu alerji, genellikle ilk bir yıl içinde ortaya çıkıyor ve kusma, ishal, karın ağrısı, egzama veya anafilaksi gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor.

Johns Hopkins Çocuk Hastanesi’nden alerji uzmanı Dr. Robert A. Wood, “İnek sütü alerjisi, özellikle çocuklarda ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Anafilaksi, dakikalar içinde hayatı tehdit eden bir durumdur ve ebeveynlerin belirtileri hızlıca tanıması kritik” dedi.

Araştırmalar, inek sütü alerjisi olan çocukların %30-50’sinin soya bazlı mamalara, %10’unun ise hidrolize mamalara da reaksiyon gösterdiğini ortaya koydu. Bu nedenle, inek sütü alerjisi olan bebeklerde anne sütü teşvik ediliyor; ancak annenin diyetinden süt ve süt ürünleri tamamen çıkarılmalı.

Keçi, koyun ve manda sütü gibi alternatifler de genellikle çapraz reaksiyonlara neden olduğu bildirildi.

Uzmanlar, "İnek sütü alerjisi olan çocuklar için keçi sütü bir çözüm değil, çünkü protein yapıları benzer ve alerjik reaksiyon riski yüksek" uyarısında bulundu. Anne sütüyle beslenen bebeklerde, annenin tükettiği süt ürünleri yoluyla alerjenler bebeğe geçebiliyor, bu da egzama veya kanlı ishal gibi belirtilere yol açabildi.

YUMURTA ALERJİSİ: ÇOCUKLUKTA İKİNCİ SIRADA

Yumurta, çocuklarda inek sütünden sonra en sık görülen besin alerjisi. Yumurta akındaki ovalbumin ve ovomukoid gibi proteinler, alerjik reaksiyonların başlıca sorumluları.

The Journal of Allergy and Clinical Immunology’de yayımlanan bir çalışma, okul çağındaki çocukların %8’inin en az bir besin alerjisine sahip olduğunu ve yumurtanın %1,8 ile önemli bir yer tuttuğunu gösterdi.

Yumurta alerjisi, ciltte kızarıklık, ürtiker, nefes darlığı, kusma ve hatta anafilaksi gibi ciddi belirtilerle kendini gösterebildi.

Yumurta alerjisi, özellikle çocukluk döneminde astım, öksürük ve solunum yetmezliği gibi sorunlara yol açabilir. Yumurta bileşen testi, hangi proteinin reaksiyona neden olduğunu belirlemede büyük kolaylık sağladı.

Araştırmalar, yumurta alerjisi olan çocukların %70’inin pişmiş yumurtayı tolere edebildiğini, çünkü yüksek ısının alerjen proteinleri etkisiz hale getirdiğini gösteriyor. Ancak çiğ veya az pişmiş yumurta, ciddi reaksiyon riskini artırdı.

Avustralya’daki Murdoch Çocuk Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Mimi Tang, “Yumurta alerjisi, erken yaşta kontrollü alerjen tanıtımıyla azaltılabilir. Ancak bu süreç, mutlaka uzman gözetiminde yapılmalı” dedi.

Yumurta alerjisi olan bireylerin, mayonez, pasta, makarna ve bazı çikolatalar gibi yumurta içeren ürünlerden kaçınması gerekti.

ANAFİLAKSİ: ÖLÜMCÜL RİSK

Besin alerjilerinin en korkutucu komplikasyonu anafilaksi. Bu durum, boğazda şişme, nefes darlığı, tansiyon düşüklüğü ve bilinç kaybıyla dakikalar içinde hayati tehlike oluşturdu.

Nature Reviews Immunology’de yayımlanan bir çalışma, anafilaksinin besin alerjilerinin en ciddi sonucu olduğunu ve özellikle inek sütü, yumurta ve yer fıstığı gibi alerjenlerde sık görüldüğünü belirtti.

Türkiye’de her 17 çocuktan birinin besin alerjisiyle yaşadığı ve bu durumun yaşam kalitesini ciddi şekilde etkilediği rapor edildi.

Anafilaksi, hızlı müdahale gerektirir. Alerjisi bilinen çocuklar için adrenalin oto-enjektör bulundurulmalı ve aileler bu cihazın kullanımı konusunda eğitilmeli.

Evde yapılan denemeler, özellikle inek sütü alerjisi olan bebeklerde ölümcül sonuçlara yol açabildi.

KORUNMA VE TEDAVİ: ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Besin alerjilerinin tedavisinde temel yaklaşım, alerjen besinin diyetten çıkarılması. İnek sütü alerjisi olanlar için süt, yoğurt, peynir, tereyağı ve süt içeren hazır gıdalardan kaçınılmalı.

Yumurta alerjisinde ise yumurta içeren her türlü üründen uzak durulmalı.

Nature Reviews Immunology’de yayımlanan bir çalışma, probiyotiklerin erken yaşta kullanımının besin alerjisi riskini %20’ye kadar azaltabileceğini gösterdi.

Yoğurt ve kefir gibi probiyotik açısından zengin gıdalar, bağışıklık sistemini destekleyebildi.

Dünya Alerji Örgütü, ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmenin alerji riskini %50 azalttığını bildirdi. Ancak inek sütü alerjisi olan bebeklerde, annenin diyetinden süt ürünlerinin çıkarılması ve kalsiyum takviyesi alması gerekiyor. Son yıllarda immünoterapi gibi yenilikçi tedaviler umut vadediyor.

Oral veya deri yoluyla immünoterapi, seçilmiş vakalarda başarılı sonuçlar veriyor, ancak henüz rutin bir tedavi değil.

UZMANLARDAN EBEVEYNLERE ÇAĞRI

Uzmanlar, besin alerjilerinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. İnek sütü ve yumurta alerjileri, laktoz intoleransı ile karıştırılmamalı. Alerji, proteinlere karşı bir bağışıklık tepkisiyken, intolerans enzim eksikliğinden kaynaklanır. Ebeveynlerin, restoranlarda yiyecek içeriklerini sorgulaması ve hazır gıdaların etiketlerini dikkatle okuması önerildi.

Besin alerjileri, doğru yönetildiğinde yaşam kalitesini koruyor. Ancak erken teşhis ve uzman gözetimi olmadan, inek sütü ve yumurta gibi yaygın besinler ciddi sağlık riskleri oluşturdu. Bilimsel veriler ve uzmanlar, bilinçli bir yaklaşımla bu tehlikenin önüne geçilebileceğini vurguladı.