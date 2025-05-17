Sağlıklı sanılan tehlike! Beyniniz risk altında

Esmer pirinç, yüksek lif içeriği, düşük glisemik indeksi ve antioksidanlarıyla sağlıklı beslenmenin yıldızı olarak görüldü. Ancak son bilimsel araştırmalar, bu popüler tam tahılın içerdiği arsenik nedeniyle beyin hasarına yol açabileceğini ortaya koydu.

Uzmanlar, özellikle uzun süreli ve yüksek miktarda esmer pirinç tüketiminin nörolojik sağlık üzerinde ciddi riskler oluşturabileceği konusunda uyardı.

Peki, sağlıklı diye sofralarımıza konuk ettiğimiz esmer pirinç, gerçekten beynimizi tehdit ediyor mu? İşte tüm detaylar...

ARSENİK: ESMER PİRİNCİN GİZLİ TEHLİKESİ

Arsenik, toprakta ve suda doğal olarak bulunan bir toksik element. Pirinç, özellikle esmer pirinç, kök sistemi aracılığıyla arseniği diğer tahıllardan daha fazla emdi.

Esmer pirincin kepek tabakası, besin değeri yüksek olsa da, arseniğin biriktiği ana bölge.

X platformunda paylaşılan bir gönderide, Dr. Daisy, bu durumu vurgulayarak, “Arsenik, pirinçte daha çok bulunur ve özellikle esmer pirinçte oran daha fazla” uyarısında bulundu.

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), inorganik arseniğin nörotoksik olduğunu ve uzun süreli maruziyetin bilişsel işlevlerde bozulmaya, hafıza kaybına ve hatta nörodejeneratif hastalıklara yol açabileceğini belirtti.

Environmental Health Perspectives’ta yayımlanan bir çalışma, arsenik maruziyetinin çocuklarda bilişsel gelişimi olumsuz etkilediğini ve yetişkinlerde nöropati riskini artırdığını gösterdi.

Araştırmayı yürüten Columbia Üniversitesi’nden Prof. Dr. Joseph Graziano, “Pirinç, arsenik için bir biyolojik mıknatıs gibidir. Esmer pirinç, beyaz pirince kıyasla daha fazla arsenik içerir çünkü kepek tabakası korunur” dedi.

BİLİMSEL BULGULAR: BEYİN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ RİSKLER

Esmer pirincin arsenik içeriği, coğrafi bölgeye ve tarım yöntemlerine bağlı olarak değişti.

Örneğin, Bangladeş ve Hindistan gibi arsenik seviyesi yüksek topraklarda yetişen pirinç, daha büyük risk taşıdı.

FDA’nın yayımladığı bir analiz, esmer pirinçte ortalama 154 ppb (milyarda bir parça) inorganik arsenik tespit ederken, beyaz pirinçte bu oran 92 ppb olarak ölçüldü. Düzenli esmer pirinç tüketenlerde, arsenik birikimi nörolojik hasara yol açabildi.

Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology’de yayımlanan bir çalışma, haftada 3-4 porsiyon esmer pirinç tüketen bireylerde idrarda arsenik seviyelerinin %20-30 daha yüksek olduğunu buldu. Bu birikim, özellikle hamile kadınlar ve çocuklar için riskli.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Margaret Karagas, “Kronik arsenik maruziyeti, beyin hücrelerinde oksidatif strese neden olur ve bu, uzun vadede bilişsel gerilemeye yol açabilir” dedi.

Pirinç, Türk mutfağında temel bir gıda. Ancak arsenik riski, özellikle esmer pirinç tüketenlerde göz ardı edilmemeli.

ESMER PİRİNÇ NEDEN DAHA RİSKLİ?

Esmer pirinç, kepek ve tohum tabakalarını koruduğu için beyaz pirince göre daha fazla lif, magnezyum ve antioksidan içerdi. Ancak bu tabakalar, arseniğin biriktiği yerler.

Beyaz pirinç, öğütme işlemi sırasında bu tabakaları kaybettiği için arsenik içeriği daha düşük.

Archives of Internal Medicine’da yayımlanan bir çalışma, esmer pirinç tüketenlerin diyabet riskini %11 azalttığını gösterse de, arsenik riski bu faydayı gölgede bırakabilir.

Esmer pirincin içerdiği fitik asit de başka bir sorun. Fitik asit, demir ve çinko gibi minerallerin emilimini azaltarak nörolojik sağlık için gerekli besinlerin eksikliğine yol açabilir.

Fitik asit, esmer pirincin besinsel avantajlarını sınırlayabilir. Arsenikle birleştiğinde, bu durum daha ciddi bir sağlık sorunu haline gelebilir.

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Uzmanlar, esmer pirinci tamamen terk etmek yerine bilinçli tüketim önerdi. İşte alınabilecek önlemler:

Porsiyon Kontrolü: Haftada 1-2 porsiyon esmer pirinçle sınırlı kalın. Çeşitlendirme için kinoa, bulgur veya arpa gibi tahıllar tercih edin.

İyice Yıkayın: Pişirmeden önce pirinci 4-5 kez duru suyla yıkayın. Bu, arsenik seviyesini %10-20 azaltabilir.

Bol Suyla Pişirin: 1’e 6 su oranıyla pişirin ve fazla suyu süzün. Bu yöntem, arseniği %50’ye kadar düşürebilir.

Kaynağa Dikkat Edin: Kaliforniya veya Himalayalar gibi arsenik seviyesi düşük bölgelerden gelen pirinci tercih edin.

Tarama Testleri Yaptırın: Düzenli esmer pirinç tüketenler, arsenik birikimini kontrol etmek için idrar testi yaptırabilir.

ABD’deki Dartmouth Koleji’nden toksikolog Dr. Kathryn Cottingham, “Esmer pirinç, sağlıklı bir diyetin parçası olabilir, ancak ölçülü tüketilmeli. Çocuklar ve hamile kadınlar, arsenik riski nedeniyle daha az tüketmeli” dedi.

Esmer pirinç, sağlıklı beslenmenin sembolü olsa da, içerdiği arsenik nedeniyle beyin sağlığını riske atabilir.

Bilimsel araştırmalar, kronik arsenik maruziyetinin bilişsel işlevleri bozabileceğini ve nörolojik hasara yol açabileceğini gösterdi.

Uzmanlar, esmer pirinci ölçülü tüketmeyi, yıkama ve pişirme yöntemlerine dikkat etmeyi önerdi.