Sağlıklı uyku için kritik öneriler!

Uyku sadece dinlenme değil, vücudun fiziksel büyümesi, bağışıklık sistemi, öğrenme ve ruhsal dengesi için hayati bir süreçtir. Sağlıklı bir uyku düzeni oluşturmak, bedenin ve zihnin en iyi şekilde çalışabilmesi için büyük önem taşır. Uykusuzluğun uzun vadede ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyleyen Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Nimet Dörtcan sağlıklı uyku için önerilerde bulundu.

"KALP SAĞLIĞI İÇİN UYKUNUZA DİKKAT EDİN"

Sağlıklı yaşamak için en çok dikkat edilmesi gerekenin düzenli uyku olduğunu söyleyen Doç. Dr. Nimet Dörtcan, "Bir yetişkin için her gün düzenli olarak 7 saat kesintisiz uyumak yeterlidir. Derin uyku, gecenin ilk saatlerinde vücuda dinlenme, kalp hızı ve solunumun yavaşlaması, sindirimin azalması gibi etkiler sağlar. Beyin, öğrenilen bilgileri hafızaya yerleştirirken büyüme hormonu salgılar, bu da çocuklarda büyümeyi, yetişkinlerde ise vücut onarımını destekler. Ayrıca, serotonin, dopamin ve melatonin gibi hormonlar salgılanarak kortizol seviyesi düşer, kardiyovasküler hastalık risklerini azaltır" ifadelerini kullandı.

"UYKUDA NE ZAMAN RÜYA GÖRÜLÜR?"

"Uyku evrelerinden biri olan rüya uykusu, uykuya daldıktan 90 dakika sonra başlar" diyen Doç. Dr. Dörtcan, "Gördüğümüz rüyalarda bu evrede gerçekleşir. Beynin karmaşık bilgileri işlediği, gündüz yaşananların pekiştirildiği bir evredir. Uyku, sadece dinlenme değil, aynı zamanda fiziksel büyüme, bağışıklık, kalp-damar sağlığı ve öğrenme gibi hayati işlevler için de önemlidir" diye konuştu.

"UYKUSUZLUK BAĞIŞIKLIĞI ZAYIFLATIR"

Yaşla birlikte uyku süresinin azaldığını söyleyen Doç. Dr. Dörtcan, "Yenidoğan bebekler günün 16-20 saatini uyuyarak geçirirken, erişkinlerde bu süre 7-9 saate kadar düşer. Özellikle 23.00-06.00 arasındaki uyku, beyin ve vücut fonksiyonları için önemlidir. Uykusuzluk, yorgunluk, konsantrasyon kaybı ve sinirlilik gibi belirtiler görülebilir. Uzun süreli uyku eksikliği, kalp hastalıkları, depresyon ve obezite riskini artırırken, cilt problemleri ve estetik sorunlar da gelişebilir. Ciddi vakalarda ise halüsinasyonlar, iştahsızlık ve bağışıklık zayıflaması gibi sağlık problemleri de ortaya çıkabilir" açıklamalarında bulundu.

Doç. Dr. Dörtcan, sağlıklı uyku için 7 öneriyi şöyle sıraladı: "Akşam saatlerinde kafein, alkol ve tütün kullanımını sınırlandırın. Yatmadan önce ağır yemeklerden kaçının. Her gün aynı saatte uyanın ve gün içi şekerlemelerden kaçının. Gündüz saatlerinde düzenli egzersiz yapın. Yatak odası koşullarını uykuya uygun hale getirin. Yatmadan önce elektronik cihazlardan kaçının. Güneş ışığına yeterince maruz kalamayanlar D vitamini takviyesi magnezyum ve çinko gibi minerallerden faydalanabilir."