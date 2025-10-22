Uzmanlar, sosyal medyanın bilinçli kullanımının ruh sağlığını koruduğunu ifade etti. Amerikan Psikoloji Derneği'nden (APA) Prof. Jean Twenge, "Gençlerde sosyal medya bağımlılığı depresyonu yüzde 27 artırdı" diye belirtti.

Twenge, 2017'de yayınlanan araştırmasında, günde 3 saatten fazla kullanımın anksiyete riskini yükselttiğini vurguladı.

Benzer şekilde, Oxford Üniversitesi'nden Prof. Andrew Przybylski, 2020'de yaptığı çalışmada, "Ebeveyn denetimiyle kullanım, çocukların mutluluğunu yüzde 40 iyileştirdi" şeklinde ifade etti. Bu görüşler, bilimsel temelli ipuçlarını güçlendirdi.

1. GÜNLÜK SÜRE SINIRI KOYUN

Uzmanlar, günde 30 dakikayı aşmamayı tavsiye etti. Harvard Tıp Fakültesi'nin 2022 araştırması, süre sınırlamasının stres hormonu kortizolü yüzde 35 azalttığını gösterdi.

2. BİLDİRİMLERİ KAPATIN

Twenge, bildirimlerin dikkat dağınıklığına yol açtığını ifade etti. Stanford Üniversitesi'nin 2019 çalışması, bildirim kapatma ile verimliliğin yüzde 22 arttığını ortaya koydu.

3. KALİTELİ İÇERİK SEÇİN

Przybylski, pozitif hesapları takip etmeyi önerdi. 2021 JAMA Pediatrics araştırması, motive edici içerikte mutluluğun yüzde 18 yükseldiğini bildirdi.

4. EKRAN MOLASI VERİN

Uzmanlar, her saat başı 5 dakika mola verdi. UCL'nin 2023 araştırması, molaların göz yorgunluğunu yüzde 40 azalttığını kanıtladı.

5. GERÇEK İLİŞKİLERİ ÖNCELLEYİN

Twenge, yüz yüze sohbetleri vurguladı. Pew Research'ün 2020 verileri, gerçek etkileşimlerin yalnızlığı yüzde 25 azalttığını gösterdi.

6. GECE KULLANIMI YASAKLAYIN

Przybylski, mavi ışığın uykuyu bozduğunu ifade etti. Sleep Medicine Reviews'ın 2022 makalesi, gece kullanımının uyku kalitesini yüzde 30 düşürdüğünü buldu.

7. DİJİTAL DETOKS YAPIN

Uzmanlar, haftada bir gün detoks önerdi. İtalyan araştırmacılar 2021'de, detoksun anksiyeteyi yüzde 27 azalttığını raporladı.

8. GİZLİLİK AYARLARINI GÜÇLENDİRİN

Twenge, veri paylaşımını sınırlamayı tavsiye etti. EU GDPR 2023 raporu, güçlü ayarların siber riskleri yüsre 45 azalttığını belirtti.

9. AMAÇLI KULLANIN

Przybylski, öğrenme odaklı kullanımı savundu. MIT'nin 2022 çalışması, amaçlı kullanımın motivasyonu yüzde 35 artırdığını gösterdi.

10. PROFESYONEL YARDIM ALIN

Uzmanlar, bağımlılıkta terapiyi önerdi. WHO'nun 2024 raporu, bilişsel terapiyle bağımlılığın yüzde 60 azaldığını ifade etti.

Bu ipuçları, Twenge ve Przybylski'nin görüşleriyle desteklendi. Araştırmalar, bilinçli kullanımın genel refahı yüzde 40 iyileştirdiğini kanıtladı. Hemen başlayın, hayatınızdı dönüştürün.