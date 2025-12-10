Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sağlıklı yaşam, sadece hastalıkların olmaması değil, fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan tam bir iyilik halidir.

PEKİ BUNUN İÇİN GÜNLÜK HAYATTA NELER YAPMALIYIZ?

Öncelikle beslenme çok kritik. İşlenmiş gıdalar yerine sebze, meyve, tam tahıl, sağlıklı yağlar ve yeterli protein içeren renkli bir tabak oluşturmak gerekiyor. Günde en az 5 porsiyon sebze-meyve tüketmek bağışıklığı güçlendiriyor ve kronik hastalık riskini azaltıyor.

İkinci altın kural hareket. Haftada 150 dakika orta şiddette egzersiz (tempolu yürüyüş, bisiklet, yüzme) ya da 75 dakika yüksek yoğunluklu antrenman kalp-damar sağlığını koruyor, kilo kontrolünü kolaylaştırıyor ve mutluluk hormonu endorfini artırıyor.

Uyku ihmal edilmemeli. Yetişkinlerin 7-9 saat kaliteli uyku alması gerekiyor. Karanlık, sessiz ve serin bir odada düzenli uyku-uyanıklık saati uygulamak hormon dengesini koruyor, hafızayı güçlendiriyor.

Stres yönetimi de vazgeçilmez. Meditasyon, nefes egzersikleri, yoga veya doğa yürüyüşleri kortizol seviyesini düşürüyor, kaygıyı azaltıyor.

Son olarak sigara ve aşırı alkolden uzak durmak, düzenli sağlık kontrollerini aksatmamak ömrü uzatıyor. Küçük ama istikrarlı adımlar, büyük değişimler yaratır. Bugün bir adım atın, yarınlarınız teşekkür edecek!