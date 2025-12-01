Spor, sağlıklı yaşam için olmazsa olmaz. Hem fiziksel hem de mental olarak insan sağlığına faydası saymakla bitmiyor.

DEPRESYON RİSKİNİ AZALTIYOR

Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz, yaşam süresini ortalama 3-7 yıl uzatıyor.

Yapılan geniş kapsamlı araştırmalar, düzenli spor yapanlarda kalp krizi riskinin %35, tip 2 diyabet riskinin %50, depresyon riskinin ise %30 azaldığını gösteriyor.

Fiziksel faydaların yanı sıra spor, beyinde “mutluluk hormonu” endorfin salgılanmasını tetikliyor; stres ve kaygıyı belirgin şekilde düşürüyor. Harvard Üniversitesi’nin 20 yıllık takibinde, haftada 3-5 kez egzersiz yapan bireylerin hafıza ve öğrenme kapasitesinin %20 daha yüksek olduğu tespit edildi.

Kilo kontrolünde de spor vazgeçilmez: 1 saat tempolu yürüyüş yaklaşık 300-400 kalori yakarken, kas kütlesini artırarak metabolizmayı hızlandırıyor. Aynı zamanda kemik yoğunluğunu artırarak osteoporoz riskini azaltıyor, bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara karşı direnci yükseltiyor.

OBEZİTEYİ ÖNLÜYOR

Uzmanlar özellikle 40 yaş üstü bireylerde haftada 2 gün direnç (ağırlık) çalışması yapılmasını öneriyor. Çocuklarda ise düzenli spor, obeziteyi önlemenin yanı sıra özgüven ve sosyal becerileri geliştiriyor.

Kısaca spor, pahalı ilaçlardan veya diyetlerden çok daha etkili, yan etkisiz ve herkes için erişilebilir bir sağlık yatırımıdır.

Bugün başlarsanız, yarın daha sağlıklı, enerjik ve mutlu bir birey olarak uyanırsınız.