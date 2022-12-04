4 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Sağlık-Sen'den promosyon açıklaması

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlık çalışanlarına yönelik promosyon ödemeleri ile ilgili açıklama yaptı, “Her ilde farklı rakamlar olduğunda bir başka ilin yapmış olduğu sözleşmeyi değersizleştirmiş oluyor. Dolayısıyla biz banka maaş promosyonları konusunda uygulama birliğinin olmasını istiyoruz” diye konuştu.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 12:18
Takip Et

Sağlık-Sen Başkanı Durmuş’tan promosyon ödemelerine ilişkin açıklama geldi

Sağlık-Sen'den promosyon açıklaması
+
Aa
-

Sağlık-Sen Başkanı Semih Durmuş, yaptığı açıklamada, banka maaş promosyonu ödemelerinin şu anda sağlık ve tüm kamu çalışanlarının gündemindeki en önemli maddelerden biri olduğunu hatırlattı. Durmuş, “Bu sözleşmeler güncelliğini yitirdi. Dolayısıyla sağlık çalışanlarının bu konuda bir beklentisi var. Çünkü gelirlerimiz, maaşlarımız arttı ve bankaların gelirleri de arttı. Birçok ilde banka maaş promosyonu anlaşmaları da illerde bankalarla, il müdürlükleri arasında revize ediliyor” dedi.

DURMUŞ: SONUÇLAR BİR KAMUOYUYLA PAYLAŞILSIN

Durmuş, Sağlık Bakanlığı’nın banka maaş promosyon ödemeleri konusunu kendi uhdesine aldığını belirterek, “Bütün illere yazı gönderdi ve ‘bu işi ben çözeceğim, siz banka maaş promosyonu anlaşmalarını yapmayın bekletin’ dedi. Şu anda bakanlık bunu söyleyeli yaklaşık 1,5 aylık bir süre oldu. Çalışanlar şu anda bakanlıktan yapılacak açıklamaları bekliyorlar. Dolayısıyla hem Sağlık Bakanlığı sürecin gelişimi ile ilgili açıklama yapması çok önemli hem de çalışanları memnun edecek banka maaş promosyonu anlaşması yapılması ciddi manada memnuniyet üretmiş olacaktır. Tüm sağlık çalışanlarının gözü kulağı Sağlık Bakanı'nın yapacağı açıklamaya yönelmiş durumda. Biz de Sağlık Bakanına bir çağrıda bulunuyoruz; banka maaş promosyonu anlaşmalarının bir an önce sonuçlandırarak kamuoyuyla paylaşılsın. Kamuoyunu bilgilendirici açıklamalar yapılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

‘UYGULAMA BİRLİĞİ İSTİYORUZ’

Durmuş, banka maaş promosyonlarının bütün illerde aynı oranda olması gerektiğini kaydederek, “Her ilde farklı rakamlar olduğunda bir başka ilin yapmış olduğu sözleşmeyi değersizleştirmiş oluyor. Dolayısıyla biz banka maaş promosyonları konusunda uygulama birliğinin olmasını istiyoruz. Dolayısıyla burada uygulama birliğinin sağlanmış olması yerinde bir adım olur diye düşünüyoruz. Memnuniyeti sağlayabilmenin yolu uygulama birliğinin sağlanmasından geçiyor” şeklinde konuştu.


DHA

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kars'ta acı tablo: 272 yıllık Karadağ Tabya her geçen gün biraz daha yıkılıyor
1
﻿Kars'ta acı tablo: 272 yıllık Karadağ Tabya her geçen gün biraz daha yıkılıyor
﻿Kars'ta acı tablo: 272 yıllık Karadağ Tabya her geçen gün biraz daha yıkılıyor
﻿AKP'li Metin Külünk'ün cevaplayamadığı soru. Erken ayrılmak zorundayım sebebi de ülkeye alınan sığınmacılar
2
﻿AKP'li Metin Külünk'ün cevaplayamadığı soru. Erken ayrılmak zorundayım sebebi de ülkeye alınan sığınmacılar
﻿AKP'li Metin Külünk'ün cevaplayamadığı soru. Erken ayrılmak zorundayım sebebi de ülkeye alınan sığınmacılar
﻿İktidar fiyat artışlarının nedeni olarak göstermişti. Marketler birer birer mühürleniyor
3
﻿İktidar fiyat artışlarının nedeni olarak göstermişti. Marketler birer birer mühürleniyor
﻿İktidar fiyat artışlarının nedeni olarak göstermişti. Marketler birer birer mühürleniyor
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
4
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
5
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
﻿Taksiciler işin perde arkasını tek tek açıkladı. İBB’nin yeni taksi kararından kimler rahatsız
6
﻿Taksiciler işin perde arkasını tek tek açıkladı. İBB’nin yeni taksi kararından kimler rahatsız
﻿Taksiciler işin perde arkasını tek tek açıkladı. İBB’nin yeni taksi kararından kimler rahatsız
﻿Kiralık ev tuttu eve girmek isteyince dünyası başına yıkıldı
7
﻿Kiralık ev tuttu eve girmek isteyince dünyası başına yıkıldı
﻿Kiralık ev tuttu eve girmek isteyince dünyası başına yıkıldı
﻿Erken dönemde fizik tedavi başarı oranını artırıyor
﻿Erken dönemde fizik tedavi başarı oranını artırıyor
﻿Erken dönemde fizik tedavi başarı oranını artırıyor
﻿Sağlık-Sen'den promosyon açıklaması
﻿Sağlık-Sen'den promosyon açıklaması
﻿Sağlık-Sen'den promosyon açıklaması
﻿MİT duyurdu: 18 terörist etkisiz hale getirildi
﻿MİT duyurdu: 18 terörist etkisiz hale getirildi
﻿MİT duyurdu: 18 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Arabasını temizledi patlamaya sebep oldu
﻿Arabasını temizledi patlamaya sebep oldu
﻿Arabasını temizledi patlamaya sebep oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.