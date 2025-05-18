Sağlıkta devrim: Proton tedavisiyle kanseri yok ettiler

ABD'nin Michigan eyaletinde yer alan Corewell Health William Beaumont Üniversitesi Hastanesi’nde geliştirilen "proton ark terapisi", kanser tedavisinde çığır açtı. Bu yöntem, proton ışınlarını hedefe çok daha hassas bir şekilde yönlendirerek, sağlıklı dokulara zarar vermeden tümörleri yok ediyor. Bu yenilikçi teknikle tedavi edilen ilk hasta, Redford kentinden 46 yaşındaki Tiffiney Beard oldu. Nadir ve saldırgan bir tümör türü olan adenoid kistik karsinom teşhisi konulan Beard, tedaviden yaklaşık bir yıl sonra tamamen kansersiz durumda ve günlük yaşamına kesintisiz devam ediyor.

YAN ETKİSİZ 33 SEANS

Beard’a günde 30 dakika, haftada beş gün olmak üzere üç ay boyunca toplam 33 proton tedavisi uygulandı. Tedavi sürecinde yalnızca yüzünün sol tarafında hafif bir renk değişikliği gözlendi. Radyasyon onkoloğu Dr. Rohan Deraniyagala, bu tümörlerin sinirlere yayılma eğiliminde olduğunu ve klasik tedavilerde ciddi yan etkiler görülebildiğini belirterek, yeni yöntemin sağlıklı dokulara zarar vermediğini vurguladı. Beard ise tedavi süresince ne işe ara verdi ne de aile zamanından ödün verdi.

GELECEĞİN KANSER TEDAVİSİ: DYNAMİCARC

Corewell Health Proton Terapi Merkezi şu anda bu teknolojinin daha gelişmiş versiyonu olan DynamicARC adlı sistem üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. IBA adlı uluslararası üreticiyle ortak yürütülen bu proje, radyasyon dozları arasındaki beklemeyi ortadan kaldırarak tedavi sürecini daha da hassaslaştırmayı hedefliyor. DynamicARC'ın 2026’da FDA onayı alması bekleniyor.