Sağlıkta e-rapor dönemi başlıyor

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Sağlıkta e-rapor dönemi başlıyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "26 Mayıs itibarıyla 80 yaş ve üzeri hastaların rapor işlemlerinin kolaylaştıralacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "26 Mayıs itibarıyla e-Rapor uygulamamızı hayata geçirdik. 80 yaş ve üzeri hastalarımız ile yatağa bağımlı hastalarımızın rapor yenileme süreçlerini, herhangi bir talepte bulunmalarına gerek kalmadan yerinde ve zahmetsiz şekilde tamamlıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanlığı X hesabından açıklaması yayınlanan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, şunları söyledi:

"26 Mayıs itibarıyla e-Rapor uygulamamızı hayata geçirdik. 80 yaş ve üzeri hastalarımız ile yatağa bağımlı hastalarımızın rapor yenileme süreçlerini, herhangi bir talepte bulunmalarına gerek kalmadan yerinde ve zahmetsiz şekilde tamamlıyoruz. Yeni uygulamamız ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı."

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