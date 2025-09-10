Sağlıkta şiddet krizi: Çözüm şart, artık taviz verilemez!

YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Türk Sağlık-Sen Ordu Şubesi Başkanı Fatih Galender Zengin, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin Türkiye’de temel ve acil çözüm gerektiren bir sorun olduğunu vurguladı. Sağlıkta şiddetin artık dayanılmaz boyutlara ulaştığını ifade eden Zengin, “Sağlık çalışanları can güvenliklerinden yoksun bir şekilde hizmet üretiyor. Herkes akşam evine sağ salim dönmekten endişe ediyor. Buna dur demek için caydırıcı ve ağır yaptırımlar şart.” dedi.

ŞİDDET UYGULAYANLARA TUTUKLAMA VE ÜCRETLİ SAĞLIK HİZMETİ ÖNERİSİ

Zengin, sağlıkta şiddete karşı etkin ve caydırıcı tedbirlerin hayata geçirilmemesinin sorunun büyümesine neden olduğunu belirterek, “Şiddet uygulayanların tutuklu yargılanması gerektiğini devletin ceza sistemi hissettirmeli. Ayrıca şiddet uygulayanlara kamu sağlık hizmetlerinden belli bir ücret karşılığı yararlanma şartı getirilmeli. Böylece şiddetin bir faturası olmalı.” şeklinde konuştu.

SAĞLIK KURUMLARI “SIFIR TOLERANSLI ALAN” İLAN EDİLMELİ

Türk Sağlık-Sen’in teklifine göre, sağlık hizmeti verilen tüm birimler “Sıfır Toleranslı Alan” olarak tanımlanmalı. Bu alanlarda işlenen suçlara en sert cezalar verilmeli, hakimlerin takdir yetkisi bulunmamalı. Böylece sağlık kurumları daha güvenli hale gelecek.

“ARTIK RAPORLAR VE KINAMA MESAJLARI YETER!”

Zengin, yetkili mercilere bu önerileri ilettiklerini belirterek, “Toplantılardan, raporlardan, kınama mesajlarından bıktık. Bu mesele sadece sağlık camiasının değil, tüm memleketin meselesidir. Herkes sağlıkta şiddete karşı tavır almalı.” dedi.