Sağlıkta skandallar bitmiyor! Yenidoğan çetesinden sonra stent ve göz çetesi patladı

SGK’dan para almak için bebekleri bilerek hastane tutarak ölümüne neden olan Yenidoğan Çetesinin tek olmadığı ortaya çıktı.

Yenidoğan Çetesi skandalında sağlıklı doğan bebeklerin SGK’dan fazla para alabilmek için sağlıkları ile oynandığı hatta en 12’si olmak üzere birçok bebeğin katledildiği ortaya çıktı. Çetenin çökertilmesiyle 47 şüpheliden 22’si tutuklandı.

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre, Sağlık sektöründe yalnızca bebek değil başka çeşit hastalarında özel hastanelerde mağdur edildiği belirtildi. Söz konusu hastanelerde yaşlı ve hasta kişilerin ihtiyacı olmadığı hâlde kritik operasyonlara zorlandığı, farklı ameliyatlarla binlerce kişinin sağlıklarından edildiği anlaşıldı.

Ayrıca bu hastaların ele geçirilen kimliklerle SGK’yı dolandırarak yüz milyonlarca lira zarara uğrattıkları belirlendi.

HASTANELERDE STENT ÇETESİ

Bazı hastanelerin yaşlı hastaları gerek olmadığı halde büyük operasyonlara soktukları aktarıldı. Bu işlemlerin başında ise anjiyo ve stent gelirken bu kişilere Stent çetesi adı veriliyor.

Hastanın bu işleme ihtiyacı olmadığı halde hastane yönetimi ve doktorlar anlaşarak, hasta yakınlarına durumun ‘acil’ olduğunu söyleyip panik yaptırarak hastayı hızlıca ameliyata alındıkları belirtildi. Hastane bu yöntemi kullanarak hem SGK’dan hem de hasta yakınından para alabiliyor. Ayrıca hastaların yaşlı olması nedeniyle işlemlerin bir çoğu ölüm ile sonuçlanıyor.

“ÜCRETSİZ GÖZ MUAYENESİ” GERÇEĞİ

Bunların yanı bazı hastaneler “Ücretsiz göz muayenesi” adı altında insanları hastaneye çekerek sağlık kişililerin sağlığı oynadığı iddia ediliyor. Buralarda gerek olmadığı halde ameliyat yapıldığı bunun sonucunda bazı hastaların kör olduğu öne sürüldü.

Mağdur olan kişi dava ettiğinde ise hastane “Muayene öncesi imzalamış olduğunuz anlaşma gereği, hastanemiz hiçbir mesuliyet kabul etmemektedir” bahanesini kullanarak işin içinden sıyırılıyor.