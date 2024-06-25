Şah İsmail Hatayi anıldı

HACI Bektaş Veli Kültür Derneği tarafından Şah İsmail Hatayi’nin ölümünün 500. yılı nedeniyle Nevşehir’in Hacıbektaş İlçesinde “Şah Hatayi Sempozyumu’’ düzenlendi. Her yıl geleneksel olarak yapılan uluslararası Halk Ozanları Hacıbektaş Buluşmasının 14’üncüsü gerçekleştirildi.

Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi’nde yapılan “Uluslararası Şah Hatayi Sempozyumu’na Türkiye, İran, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan ve Gürcistan’dan bilim insanları ve uzmanlar bildirileriyle katıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği Başkanı Mustafa Özcivan yaptı. Özcivan, yurt içi ve yurt dışından gelen bilim insanları ve konunun uzmanlarına Şah İsmail Hatayi’nin Türk edebiyatı ve Türk kültürü açısından önemine değinen bir konuşma yaptı.

Açılış konuşmasında Dünya Söz Akademisi Başkanı Prof. Dr. Hayrettin İvgin, Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği’nin kamu yararına bir kuruluş olduğunu, 60 yıllık geçmişinde Hacı Bektaş Veli’nin dünyaya tanıtımı ile ilgili önemli çalışmalar yaptığını özellikle Balkanlarda, Orta Doğu ülkelerinde, Kafkaslarda ve Orta Asya ülkelerinde de bu tanıtmaların çok yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu belirtti.

Sempozyum iki oturum halinde gerçekleştirildi. Birinci oturum Prof. Dr. Hayrettin İvgin başkanlığında yönetildi. Bu oturumda gazetemiz Yeniçağ’ın “Kültürel Derinlik’’ köşesinin yazarı akademisyen Dr. Mehmet Yardımcı’nın sunduğu bildiri büyük ilgi gördü. Dr. Mehmet Yardımcı “Hatayi Özelinde Ahmet Yesevi’den Anadolu Âşıklarına Etkileşim Zinciri’’ adlı konuşmasında Ahmet Yesevi ile Şah Hatayi anlayışının insani değerler barış, çağdaşlık ve dünya nizamı açısından birbiriyle örtüştüğünü ortaya koydu.

Bu oturumda Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çeribaş (Türkiye), Dr. Rustam Cabbarov (Özbekistan), Dr. Farman Omid (İran), Araştırmacı-yazar Rıza Aydın (Türkiye) Şah Hatayi’yi çeşitli yönleri ile anlatan konuşmalar yaptı.

Prof. Dr. Mehmet Çeribaş’ın başkanlığında yapılan 2. oturumda ise Prof. Dr. Hayrettin İvgin (Türkiye), Dr. Durdona Rasulova (Tacikistan), Dr. Gardaş İsmayılov (Azerbaycan), Doç. Dr. Ilgar Baharlu (Türkiye) birer bildirir sundu.

Konuşmacılar; Şah Hatayi’nin özellikle âşıklık ve şairlik yanında devlet adamı olarak tarihteki yerini, onun diğer Türk devletlerinin kültürü içindeki değerine değindiler. Sempozyumun yapıldığı günün akşamı halk gecesi konseri düzenlendi. Bu konser programında Ozan-Der korosu, âşıklar, sanatçılar Şah Hatayi deyişleri ve onun adına olan türküleri seslendirdiler. Gerçekleştirilen sempozyuma ve halk gecesi konserine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.