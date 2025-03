Saha bir anda karıştı taraftarlar şaşkınlıkla izledi! 5 oyuncu ve 2 antrenör maçtan atıldı

NBA’de normal sezon mücadelesinde Minasota Timberwolves ile Detroit Pistons karşılaştı. Timberwolves’un 123-104 kazandığı maça ise 2. Periyotta çıkan kavga damgasını vurdu. 2. Çeyreğin bitimine 8 dakika 36 saniye kala Holland ve Reid arasında başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgaya iki takımın oyuncuları, bazı antrenörler ve hatta sağlık görevlileri bile karıştı.

Kavganın yaşandığı anlar, Timberwolves'un yeni sahibi Alex Rodriguez'in hemen yakınında meydana geldi. Eski beyzbol yıldızı, olayların ardından yerinden kalkarak saha kenarında bulunan bir genç taraftar için yardım çağrısında bulundu. Gencin yaşanan olaylar sırasında kalabalık arasında sıkıştığı ve duruma müdahale edilmesi gerektiği belirtildi.

CHAOS IN MINNESOTA ????



The Pistons and the Timberwolves get into a HEATED altercation involving multiple players and coaches that spilled into the stands ????



