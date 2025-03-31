Saha bir anda karıştı taraftarlar şaşkınlıkla izledi! 5 oyuncu ve 2 antrenör maçtan atıldı

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Saha bir anda karıştı taraftarlar şaşkınlıkla izledi! 5 oyuncu ve 2 antrenör maçtan atıldı

NBA’de Minasota Timberwolves ile Detroit Pistons arasında oynanan maçta saha bir anda karıştı. İki oyuncunun tartışması ile çıkan kavga sonrası 5 oyuncu ve 2 antrenör ihraç edildi. O anları seyirciler şaşkınlıkla izledi.

NBA’de normal sezon mücadelesinde Minasota Timberwolves ile Detroit Pistons karşılaştı. Timberwolves’un 123-104 kazandığı maça ise 2. Periyotta çıkan kavga damgasını vurdu. 2. Çeyreğin bitimine 8 dakika 36 saniye kala Holland ve Reid arasında başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgaya iki takımın oyuncuları, bazı antrenörler ve hatta sağlık görevlileri bile karıştı.

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Kavganın yaşandığı anlar, Timberwolves'un yeni sahibi Alex Rodriguez'in hemen yakınında meydana geldi. Eski beyzbol yıldızı, olayların ardından yerinden kalkarak saha kenarında bulunan bir genç taraftar için yardım çağrısında bulundu. Gencin yaşanan olaylar sırasında kalabalık arasında sıkıştığı ve duruma müdahale edilmesi gerektiği belirtildi.

Detroit cephesinde başantrenör J.B. Bickerstaff ile birlikte pivot Isaiah Stewart, forvet Ron Holland II ve guard Marcus Sasser diskalifiye edilirken, Minnesota'dan ise forvet Naz Reid ve guard Donte DiVincenzo oyundan atıldı. Ayrıca Timberwolves yardımcı antrenörü Pablo Prigioni de hakemler tarafından saha dışına gönderildi.

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