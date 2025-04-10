Saha ortasında bıçaklanan futbolcuya TFF 3 maç ceza verdi

Siirt’in Kurtalan ilçesinde, Kurtalan Spor ile Hakkari Zap Spor arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig maçının ardından yaşanan skandal olaylar, futbol gündemini sarsmaya devam ediyor. Maç sonrası sahaya giren bir taraftarın bıçakla saldırdığı Hakkari Zap Spor futbolcusu Adem Sarıgül’ün yaralandığı görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) bugün açıkladığı disiplin kararları, tepkileri daha da büyüttü: Saldırı mağduru Sarıgül’e 3 maç men cezası verildi.

MAÇ SONU KAOS VE BIÇAKLI SALDIRI

Kurtalan Spor’un ev sahipliğinde gerçekleşen karşılaşma, saha içinde ve dışında gergin anlara sahne oldu. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte iki takım oyuncuları arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada sahaya giren bir Kurtalan Spor taraftarının elindeki bıçakla Hakkari Zap Sporlu futbolculara saldırdığı anlar, cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Saldırıda yaralanan Adem Sarıgül, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Olay, spor camiasında infial yaratırken, güvenlik zafiyeti ve taraftar şiddeti yeniden tartışma konusu oldu.

TFF’DEN TARTIŞMALI KARAR

TFF Disiplin Kurulu’nun bugün açıklanan kararları, olayın mağdurlarını hedef almasıyla şaşkınlık yarattı. Bıçaklı saldırıya uğrayan Adem Sarıgül’e 3 maç men cezası verilirken, Hakkari Zap Spor takımı saha olayları gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Takımdan Serkan Osma’ya 2 maç ceza kesilirken, Bayram Doğan Doğruöz, Muhammed Utkucu, Hakkı Hakan Özhan, İbrahim Halil Kaya ve Berat Balık da tedbirli olarak disiplin kuruluna gönderildi.