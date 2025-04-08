Sahada başlayan kavga soyunma odasında devam etti

Kaynak: İHA

Zonguldak'ta amatör lig maçında futbolcular arasında başlayan tartışma saha dışına taştı. Taraftarların da karıştığı kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Zonguldak Çaycuma'da 1. Amatör Küme Play-Off müsabakasında Kayıkçılar Gençlerbirliğispor ile Ortacıspor karşı karşıya geldi. Süper Amatör Lig mücadelesi veren ve bir üst lige çıkmayı garantileyen iki takım, maç sonunda yaşanan bir pozisyon sonrasında birbirine girdi. Çaycuma Sentetik Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Okan Karakök yönetirken yardımcılıklarını Ulaş Eliçora ve Mertcan Bıçakçı yaptı. Mücadelenin gözlemcisi de Metin Doğan oldu.

Son play-off karşılaşması için sahaya çıkan ve Süper Amatör Lig'e çıkmayı garantileyen iki ekip arsındaki karşılaşmayı Kayıkçılar Gençlerbirliği 4-1 galip tamamladı.

Müsabakanın 90. dakikasında ev sahibi takımında Yasin Yıldırım, girdiği bir ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Sonrasında ise her iki takımın futbolcuları arasında tansiyon yükseldi ve futbolcular saha içinde birbirine girdi. Pozisyon sonrası maçın orta hakemi Okan Karakök, Ortacıspor'dan Semih ve Kayıkçılar Gençlerbirliğispor oyuncusu Ahmet Kalay Kelebek'e kırmızı kart gösterdi ve saha içindeki gerginlik yükseldi.

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İki takımın teknik heyeti ve maçın gözlemcisi Metin Doğan sahaya girerek futbolcuları sakinleştirmeye çalışsa da engel olamadı. Polis ekiplerinin de sahaya girmesiyle birlikte maçın hakemi Okan Karakök karşılaşmanın bitiş düdüğünü çaldı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte soyunma odalarının bulunduğu alanda sinirler yeniden gerildi. Bu sefer hem futbolcular hem de her iki tarafından taraftarları arasında da tartışmalar çıktı. Polis ekipleri yaşanan olayları sonlandırmak için bölgeye takviye kuvvet istedi. Takviye ekibin gelmesiyle tartışmalar sonlandırıldı.

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Maçın tamamlanmasının ardından Süper Amatör Lig'e çıkan Kayıkçılar Gençlerbirliğispor ve Ortacıspor'a Zonguldak Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkan Yardımcısı Burhan Çengel tarafından kupaları takdim edildi.

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