Sahada kalp krizi geçirmişti! Dünyaca ünlü forvet futbola veda etti

NEC Nijmegen forması giyen Hollandalı golcü Bas Dost beklenmedik bir karar aldı. 36 yaşındaki santrfor oyuncusu, futbola veda etti.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Yaklaşık 2 yıl önce Hollanda Ligi ekibi NEC Nijmegen forması giydiği dönemde AZ Alkmaar ile oynanan mücadelede kalp krizi geçirmişti. Bas Dost'a kalp kası iltihabı konulmuş ve yıldız oyuncu, futbola ara vermişti.

Sadettin Saran çok hızlı başladı! Fenerbahçe'de bir devir sona erdi: İlk o ismin bileti kesildi

Fatih Terim resmen geri dönüyor! Büyük sürpriz: Lig asıl şimdi başlıyor

''HAYATINIZLA KUMAR OYNAMAK İSTEMEZSİNİZ''

Yeniden yeşil sahalara dönmesi beklenen Bas Dost'tan sevenlerini üzen bir açıklama geldi. 1.96 boyundaki santfor yaptığı açıklamada, "Haziran ayında kardiyologdan bir telefon aldım. Bir antrenman seansı sırasında 'bir şey' teşhis edilmişti. O an her şeyi değiştirdi. 'Bunu istemiyorum' diye düşündüm. Hayatınızla kumar oynamak istemezsiniz. İki hafta boyunca düşündüm ve sonra kararımı verdim. Futbolu bıraktım.'' ifadelerini kullandı.

Zeynep Sönmez Çin Açık'ta kitap okuyarak Danimarkalı rakibini ekarte etti!

90+1'de Mario Lemina'nın pozisyonu penaltı mıydı? beIN Trio son noktayı koydu

Ne yaptın sen Sofyan Amrabat! Kulüpte ortalık yıkıldı: Fenerbahçeliler şoka girdi

Spor yazarları Alanyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi! Okan Buruk'a ağır eleştiriler