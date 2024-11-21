Sahadan çekilen Kosova hükmen yenildi

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Sahadan çekilen Kosova hükmen yenildi

UEFA Uluslar Ligi’nde oynanan Romanya-Kosova maçında çıkan olaylar sonrası Kosovalı oyuncular sahadan çekilmişti. UEFA’dan çıkan karar ile sahadan çekilen Kosova hükmen yenildi.

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan karşılaşma 0-0 devam ederken Kosovalı oyuncular sahayı terk etmişti. Olaylı maç sonrası soruşturma başlatan UEFA kararını açıkladı. Buna göre Romanya maçında sahadan çekilen Kosova'yı 3-0 hükmen mağlup saydı. Romanya'ya ise toplamda 100 bin Euro'nun üzerinde para cezası verildi.

Karşılaşmada Romanya taraftarları Sırbistan yanlısı tezahüratlar yapmıştı. Romanya alınan kararla birlikte C Ligi'nden B Ligi'ne yükselmiş oldu.

NE OLDU?

Romanya'nın ev sahipliğinde Arena Nationala Stadyumu'nda oynanan maçın son anlarında skor 0-0 devam ederken oyuncular tartışmaya başladı. Romanyalı taraftarlar "Sırbistan" tezahüratı yapmaya başladı ve bu gelişmenin üzerine Kosovalı futbolcular sahadan çekilerek direkt soyunma odasına gitti.

Bir süre sahada bekleyen hakem ekibinin de soyunma odasına gitmesi sonrası UEFA'nın aldığı kararla karşılaşmanın ertelendiği açıklandı.

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