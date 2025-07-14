Sahalara geri dönüyor! Büyük Volkan Demirel sürprizi

Son olarak Bodrum FK'da görev alan Volkan Demirel için flaş bir gelişme yaşandı. Geleceği hakkında vereceği karar bir süredir belirsizliğini koruyan Volkan Demirel, yeniden kulübeye dönüyor.

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VOLKAN DEMİREL'İN ADI ANTALYASPOR İLE ANILMIŞTI

Geçen sezonun ara transfer döneminde Bodrum FK'nın başına geçen Volkan Demirel, 13 karşılaşma sonunda takımdan ayrıldı. Bir sonraki durağı merak konusu olan genç çalıştırıcı son olarak Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un gündemine gelmişti.

VOLKAN DEMİREL YENİDEN KULÜBEYE

Teknik direktörlüğe verdi aranın ardından yeniden yeşil sahalara geri dönmeye hazırlanan Volkan Demirel, ekibini oluşturmaya başladı. Kendisine gelecek olan teklifleri bekleyen 43 yaşındaki teknik direktör, doğru bir proje ve doğru planı olan bir ekipte görev almayı planlıyor.

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TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Volkan Demirel, son olarak çalıştırdığı Bodrum FK'nın başında 13 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi alarak maç başına 0.77 puan ortalaması yakalamıştı. 43 yaşındaki çalıştırıcı, Bodrum FK öncesi Fatih Karagümrük ve Hatayspor'da da teknik direktör görevini üstlenmişti.

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