Sahalara geri dönüyor! Büyük Volkan Demirel sürprizi

Düzenleme: Kaynak: Akşam
Sahalara geri dönüyor! Büyük Volkan Demirel sürprizi

Bir süredir teknik direktörlüğe ara vererek spor yorumculuğu yapan Volkan Demirel, geleceği hakkında kararını verdi. Son olarak Antalyaspor ile anılan Volkan Demirel, sürpriz bir adım attı. İşte detaylar...

Son olarak Bodrum FK'da görev alan Volkan Demirel için flaş bir gelişme yaşandı. Geleceği hakkında vereceği karar bir süredir belirsizliğini koruyan Volkan Demirel, yeniden kulübeye dönüyor.

İnanılmaz transfer! Mauro Icardi ezeli rakibe imza atıyor: Galatasaraylılara büyük şokİnanılmaz transfer! Mauro Icardi ezeli rakibe imza atıyor: Galatasaraylılara büyük şok

VOLKAN DEMİREL'İN ADI ANTALYASPOR İLE ANILMIŞTI

Geçen sezonun ara transfer döneminde Bodrum FK'nın başına geçen Volkan Demirel, 13 karşılaşma sonunda takımdan ayrıldı. Bir sonraki durağı merak konusu olan genç çalıştırıcı son olarak Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un gündemine gelmişti.

167f5e0c795b4778afe21ac16780dc0c.jpg

VOLKAN DEMİREL YENİDEN KULÜBEYE

Teknik direktörlüğe verdi aranın ardından yeniden yeşil sahalara geri dönmeye hazırlanan Volkan Demirel, ekibini oluşturmaya başladı. Kendisine gelecek olan teklifleri bekleyen 43 yaşındaki teknik direktör, doğru bir proje ve doğru planı olan bir ekipte görev almayı planlıyor.

Olay hamle! Dursun Özbek Victor Osimhen'i satmayan Aurelio De Laurentiis'i çıldırttıOlay hamle! Dursun Özbek Victor Osimhen'i satmayan Aurelio De Laurentiis'i çıldırttı

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Volkan Demirel, son olarak çalıştırdığı Bodrum FK'nın başında 13 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi alarak maç başına 0.77 puan ortalaması yakalamıştı. 43 yaşındaki çalıştırıcı, Bodrum FK öncesi Fatih Karagümrük ve Hatayspor'da da teknik direktör görevini üstlenmişti.

Galatasaray'da 2 ismin bileti kesildi!Galatasaray'da 2 ismin bileti kesildi!

Ali Koç seçimi kazanmayı kafasına koydu! 1 uçakta 2 dünya yıldızı indirecekAli Koç seçimi kazanmayı kafasına koydu! 1 uçakta 2 dünya yıldızı indirecek

İstanbul ekibi çıldırdı! Peş peşe 11 transfer açıkladılarİstanbul ekibi çıldırdı! Peş peşe 11 transfer açıkladılar

Son Haberler
DEM Parti'den yalanlama!
DEM Parti'den yalanlama!
Iğdır’da dehşet: Kadın 2. kattan atıldı, zanlı firarda
Iğdır’da dehşet: Kadın 2. kattan atıldı, zanlı firarda
Ağaçlık alandaki yangın panik yarattı!
Ağaçlık alandaki yangın panik yarattı!
İstanbul'daki belediye tesisinde yangın
İstanbul'daki belediye tesisinde yangın
Edirne'de anız yangını yola sıçradı!
Edirne'de anız yangını yola sıçradı!