Şahan Gökbakar, Acun Ilıcalı'yı tiye aldı

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Fenerbahçe'nin Samsunspor karşısında puan kaybı sonrasında Şahan Gökbakar, Acun Ilıcalı'yı taklit etti.

Galatasaraylılığı ile bilinen ünlü oyuncu Şahan Gökbahar Fenerbahçe'nin Samsunspor karşısında kritik iki puan kaybetmesinin ardından bir paylaşım yaptı.

ACUN ILICALI'YI TİYE ALDI

Gökbakar Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz haftalarda Galatasaray ile ilgili konuşmasını tiye aldı. Gökbakar çektiği videoda "Bunu yol kazası olarak değerlendiriyoruz. Yapı mapı diyoruz ama 10 kişi kalmış rakibimizi yenemiyoruz. .Biz adalet istiyoruz bu lige biz adaleti getirdik aslında getirmedik" ifadelerini kullandı.

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