Şahan Gökbakar, Ahmet Hakan'ı fena ti'ye aldı

Düzenleme: Tuğba Aksu

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medyada yayınladığı video ile gündemde. Yayınladığı videoda CNN Türk canlı yayınında Ahmet Hakan’ın petrol kokladığı anları ti’ye aldı. O anlar gündem oldu.

AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen gazeteci Ahmet Hakan, geçtiğimiz günlerde CNN Türk ekranlarında yayınlanan programı Tarafsız Bölge programına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı ağırladı.

Programda Ahmet Hakan, elindeki Gabar’a “koklayabilir miyim” diye sorup "Benzin istasyonlarında duyduğumuz kokuya benziyor" demişti.

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Ahmet Hakan’ın o anki konuşmaları olay olmuştu. Şahan Gökbakar da sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Ahmet Hakan’ı fena bir şekilde ti’ye aldı.

Şahan Gökbakar'ın "Gabar Ahmet" yazarak paylaştığı video sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulardan oldu.

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