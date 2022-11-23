Şahan Gökbakar AKP'nin U taktiğini açıkladı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile olan ilişkilerle ilgili, "Siyasette ebedi küslük olmaz. Seçimden sonra sil baştan yapabiliriz" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından birkaç gün sonra, yıllarca "darbeci", "katil" dediği Mısır Sisi ile Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi ile Dünya Kupası'nın açılış töreni için gittiği Katar'ın başkenti Doha’da el sıkışması gündemdeki yerini koruyor.

Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesine tepkiler ise gelmeye devam ediyor.

Konuyla ilgili daha önce "Bu politik duruş bozukluğu ciddi bir problem maalesef" diyen oyuncu Şahan Gökbakar'dan bir tepki daha geldi.

İşte Şahan Gökbakar'ın kişisel twitter adresinden yaptığı paylaşım;

"E daha dün düşmandı bu..."

"Bir düşman bulunuyor. O düşmana tüm hakaretler ediliyor. Sana da dönüp sen niye hakaret etmiyorsun hain!? deniyor. Sonra o düşmanla bir anda dost olunuyor. Bütün hakaret edenler, övgüler düzüyor. E daha dün düşmandı bu diyorsun. Barışmak sana neden batıyor hain diyorlar...."

Şahan Gökbakar'ın paylaşımına beğeni ve yorum yağıyor.

'RABİA'DAN TOKALAŞMAYA- NE OLMUŞTU?

Mısır’da Temmuz 2014’te seçimle gelen Müslüman Kardeşler’den Muhammed Mursi, darbeyle görevinden alınıp hapse atılmıştı. Yerine darbenin askeri lideri Sisi gelmiş, Türkiye bunun üzerine ülkedeki elçisini çekerek Mısır’la ilişkisini koparmıştı.

Sisi'nin darbe yapmasına en sert ve en uzun süreli tepki Tayyip Erdoğan'dan gelmişti. Erdoğan herhangi bir kalabalık karşısında, mitinglerde, partisinin grup toplantısında kitlelere Rabia işareti ile selam vermişti.

Erdoğan, Sisi’yi defalarca hedef almış, 2019’da Sisi’yle aynı masada bulunmamak için BM Genel Kurulu’ndaki resmi yemeğe katılmamıştı. Erdoğan, bu tavrını “Aynı masaya oturup darbecileri meşrulaştırmam” sözleriyle savunmuştu.

Erdoğan'ın, yıllardır ‘kanlı bıçaklı’ olduğu Sisi’yle Katar’da düzenlenen Dünya Kupası açılışında el sıkışması tepkiyle karşılanmıştı.