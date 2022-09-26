Şahan Gökbakar'ın Atatürk tweeti herkesi kıskandıracak

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği kararların yansımaları günümüzde halen net bir şekilde kendisini hissettirmekte. Çevre ülkelerde yaşanan krizleri gördükçe onun ileri görüşlülüğüne bir kez daha şapka çıkartıyoruz.

Bu konuda bir paylaşımda bulunan son isim oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar oldu. Bir süredir İran'da yaşanan protestolara da isim vermeden gönderme yapan Gökbakar, Atatürk'ün görüşlerine olan hayranlığını ve minnettarlığını şu paylaşımla gösterdi:

Büyük adamsın Mustafa Kemal Atatürk! Bizi çekip çıkarttığın karanlıkları gördükçe... Vallahi sen çok büyük adamsın.