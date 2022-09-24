Şahan Gökbakar'dan 'kapattırılan şemsiye' mesajı geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli programlara katılmak üzere memleketi Trabzona gitti. Burada yaptığı bir dizi açılış ardından Araklı ilçesine geçen Soylu, Araklı Hükümet Konağı açılışını gerçekleştirdi. Soylu burada vatandaşlara seslenirken dikkat çekici görüntüler ortaya çıktı.

Soylu’nun Twitter hesabından da paylaşılan görüntülerde konuşması sırasında kalabalığın içinde bulunan ve elinde gökkuşağı renkli şemsiye taşıyan bir vatandaşa korumalar müdahale etti. Şemsiyesi kapatılan vatandaş alandan uzaklaştırıldı.

ŞAHAN'DAN ÇARPICI MESAJ

Şemsiyenin kapatıldığı anlara dair görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar dikkat çekici bir paylaşımda bulundu ve şunları söyledi:

"Bakan bey konuşuyor, hacı amca da yağmur altında dinliyor. Ama elindeki şemsiye gökkuşağı renklerinde. Hemen müdahale ediyorlar ve kapattırıyorlar şemsiyesini. Bu nedir yahu? Hani kimsenin yaşamına müdahale edilmiyordu? Belki de amca çok seviyor o renkleri...Kime ne?"

Şahan ayrıca paylaşımında kullandığı 'hani kimsenin yaşamına müdahale edilmiyordu' sözleriyle Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın sözlerine de gönderme yaptı.

BOZDAĞ NE DEMİŞTİ?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda düzenlenen AKP Şefaatli İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. 20 yıldır iktidarda olduklarını belirten Bozdağ, AKP iktidarında kimsenin yaşam tarzına müdahale etmediklerini söyledi.