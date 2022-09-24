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Şahan Gökbakar'dan 'kapattırılan şemsiye' mesajı geldi

Oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması sırasında kameralara takılan 'şemsiye kapattırma' olayına dair çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 20:21
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Şahan Gökbakar, Bakan Soylu konuşurken gökkuşağı renkli şemsiyesi kapatılan amcayla ilgili çarpıcı bir paylaşım yaptı

Şahan Gökbakar'dan 'kapattırılan şemsiye' mesajı geldi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli programlara katılmak üzere memleketi Trabzona gitti. Burada yaptığı bir dizi açılış ardından Araklı ilçesine geçen Soylu, Araklı Hükümet Konağı açılışını gerçekleştirdi. Soylu burada vatandaşlara seslenirken dikkat çekici görüntüler ortaya çıktı. 

Soylu’nun Twitter hesabından da paylaşılan görüntülerde konuşması sırasında kalabalığın içinde bulunan ve elinde gökkuşağı renkli şemsiye taşıyan bir vatandaşa korumalar müdahale etti. Şemsiyesi kapatılan vatandaş alandan uzaklaştırıldı.

ŞAHAN'DAN ÇARPICI MESAJ

Şemsiyenin kapatıldığı anlara dair görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar dikkat çekici bir paylaşımda bulundu ve şunları söyledi: 

"Bakan bey konuşuyor, hacı amca da yağmur altında dinliyor. Ama elindeki şemsiye gökkuşağı renklerinde. Hemen müdahale ediyorlar ve kapattırıyorlar şemsiyesini. Bu nedir yahu? Hani kimsenin yaşamına müdahale edilmiyordu? Belki de amca çok seviyor o renkleri...Kime ne?"

Şahan ayrıca paylaşımında kullandığı 'hani kimsenin yaşamına müdahale edilmiyordu' sözleriyle Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın sözlerine de gönderme yaptı.

BOZDAĞ NE DEMİŞTİ?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda düzenlenen AKP Şefaatli İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. 20 yıldır iktidarda olduklarını belirten Bozdağ, AKP iktidarında kimsenin yaşam tarzına müdahale etmediklerini söyledi.

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Gurbetçi
24.09.2022 20:43
Renkler ve zevkler tartışılmaz derler ayıp etmişler dayıya. Bunlar işlerine geldi mi şeffaf ve özgürlükten bahsederler işlerine gelmedi mi baskı yaparlar. İki yüzlü ak kape  
 
GÖZÜ KAPALI BİR VATANDAŞIM
24.09.2022 20:32
HELAL.  
 
Rintintin
24.09.2022 20:29
Adamlar iyice karikatüre dönüştü.  
 
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