Şahan Gökbakar Bekir Bozdağ'ı köşeye sıkıştırdı

Şahan Gökbakar, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 14 Mayıs günü için dediği şampanya/namaz ifadelerine tepki gösterdi.

Şahan Gökbakar Bekir Bozdağ'ı köşeye sıkıştırdı

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından Adalet Bakanı ve AKP milletvekili adayı Bekir Bozdağ'ın Şanlıurfa'da konuşma sırasında "14 Mayıs'ın akşamı Türkiye'de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak" sözlerine tepki gösterdi.

“BU BEY ADALET BAKANI”

Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu bey Adalet Bakanı... Toplumu içki içenler ve namaz kılanlar olarak ikiye ayıran bu bey Adalet Bakanı... Toplumu kutuplaştıran ve iki gruba indirgeyen bu bey Adalet Bakanı yahu... Adalet Bakanı bu bey! ADALET BAKANI!!!"

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