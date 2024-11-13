Şahan Gökbakar'dan Daron Acemoğlu’nun Atatürk sözlerine tepki

Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu, Mustafa Kemal Atatürk ve inkılaplarına yönelik eleştirileriyle gündem oldu. Fatih Altaylı’nın YouTube programında konuşan Acemoğlu, Atatürk'ün gücü merkezileştirme çabası içine girdiğini belirtti.

Acemoğlu’nun sözleri sonrası birçok isimden art arda tepki gelirken, komedyen Gökbakar, Acemoğlu hakkında sosyal medyadan yaptığı paylaşımda eleştiride bulundu.

Şahan Gökbakar’ın paylaşımı şu şekilde:

“Daron Acemoğlu ekonomi dalında Nobel almış bir Türk vatandaşı olarak hepimizi gururlandırdı. Ancak tüm entelektüel liberallerin düştüğü hataya kendisi de düşüyor. Bugünün zekası ve toplumsal normlarıyla 1920’lere bakıp ahkam kesiyor. Yok efenim Atatürk daha çoğulcu olmalıymış da oymuş da buymuş da... Bunu hiç sevmiyorum. Ya Atatürk önce işgalci yabancı düşmanla, sonra da işbirlikçi iç düşmanla mücadele edip bir de üzerine cumhuriyet kurmuş. Laiklik, eğitim reformları, ekonomik kalkınma ve toplumsal değişim gibi köklü devrimler yapmış. Bütün bunları da sefalet ve imkansızlıklar içinde yapmış. Yok efendim bu değişime toplumu da katmalıymış her kesimi almalıymış da, oymuş da, buymuş da... O dönemki toplum okuma yazma oranı erkeklerde %7, kadınlarda %0.4... Nasıl yapacaksın??? Ah Acemoğlu ah!”

ACEMOĞLU NE DEMİŞTİ?

Acemoğlu, Atatürk hakkında Fatih Altaylı'nın YouTube kanalında şunları söyledi:

"Atatürk, o sırada politik sistemi açabilmek gibi bir elinde opsiyon olmasına rağmen tam tersini yapıyor. Elinde gücü merkezileştirmeye çalışıyor. Yani mümkün müydü gerçekten daha demokratik bir şey olması? Belki de mümkündü. Niye? Çünkü Osmanlı'dan başlayarak, yani I. Dünya Savaşı'ndan önceki parlamentolara bakarsanız daha çoğulcu bir sistem var.

İlk, İstiklal Savaşı sırasında bile var. İyice şeyini, Atatürk eline geçirmeden önce. Ve Atatürk tabii ki bunu yapmasının nedeni belki öbür türlü savaşın efektif olmayacağını mı düşündü? Ama aynı zamanda nereden geldiği de önemli."