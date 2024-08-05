Şahan Gökbakar Instagram yasağını savunan Destici’ye füze attı. Meclis’te işe giren kızını hatırlattı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Instagram’a getirilen erişim yasağını destekledi. Destici, Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti’nin kurallarına uyması gerektiğini vurgulayarak, “Bu platformların Türkiye üzerinde söz sahibi olmasına asla müsaade edilmeyecek” şeklinde konuştu.

Türkiye aleyhine her türlü paylaşımın yapıldığını belirten Destici, “Siyonistlerle, Netanyahu ile ilgili, Batı’nın sembol isimleriyle ilgili birisine çatarsan hesabın askıya alınıyor, paylaşımın kaldırılıyor, hesabın kapatılıyor” dedi.

"ONLARIN BABALARININ ÇİFTLİĞİ DEĞİLDİR"

Türkiye’nin buna göz yummayacağını ifade eden Destici, Instagram ve Facebook’un kendisine çekidüzen vermek zorunda olduğunu vurguladı.

“Burası onların babalarının çiftliği değildir” diyen Destici, “Onların bir kuralı varsa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de kuralları, Türk milletinin de inancı ve kültürü vardır” ifadelerini kullandı.

Instagram’ın Türkiye’nin taleplerini karşıladıkğı takdirde açılacağını söyleyen Destici, taleplerin karşılanmaması durumunda açılmayacağını belirtti. Destici, “Bu kadar basit. Biz de şu anda bu tavrı doğru buluyoruz” diyerek karara açıkça savundu.

ŞAHAN GÖKBAKAR’DAN DESTİCİ’YE TEPKİ

Destici’nin destek açıklaması sonrası ünlü komedyen Şahan Gökbakar’dan dikkat çeken eleştiriler geldi. Gökbakar sosyal medya hesabından isim vermeden Destici’nin kızını Meclis’te işe sokturduğunu hatırlatarak göndermelerde bulundu.

Şahane Gökbakar paylaşımında, “Instagram yasağını savunurken, “Burası Türkiye, kuralı, kanunu var. Burası babanızın çiftliği değil” diyen milletvekillinin torpil yapıp kızını Meclis’te işe aldırdığı bir ülkedeyiz.???????? Yani demek istiyor ki, sizin babanızın çiftliği değil, bizim babamızın çiftliği!” ifadelerine yer verdi.