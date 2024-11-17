Şahan Gökbakar teğmenlerin ihraç kararına kayıtsız kalamadı. Takkeli, cübbeli amirali paylaşıp isyan etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Şahan Gökbakar teğmenlerin ihraç kararına kayıtsız kalamadı. Takkeli, cübbeli amirali paylaşıp isyan etti

Komedyen Şahan Gökbakar, Kara Harp Okulu askerlerine yönelik ihraç kararını sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımla tepki gösterdi.

Şahan Gökbakar, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" dedikleri için ihracı istenen teğmenlere sahip çıktı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gökbakar şu ifadeleri kullandı:

"Yahu mesai saatinde, Askeri Üniforma'nın üzerine cübbe ve takke giyip tarikat zikirine katılan amirali bile ihraç etmeden, amirallik haklarını verip emekli ettiniz! Şimdi gencecik teğmenler yıllardır yapılandan farksız bir şekilde Atatürk'e bağlılık andı içti diye ihraç etmek öyle mi? Yazıklar olsun!" dedi.

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NE OLMUŞTU?

Kara Harp Okulu birincilikle bitiren Teğmen Ebru Eroğlu ve birçok genç teğmen mezuniyet törenlerinde kılıç çekerek yaptıkları yeminde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmıştı.

Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'ya ''TSK'dan ayırma cezası verilmesi maksadıyla'' Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin tebligat gönderilmişti.

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