Şahan Gökbakar Yılmaz Morgül'ü taklit etti! Sosyal medyayı salladı

Ünlülerin sosyal medya paylaşımları gündem olmaya devam ediyor. Diğer yandan taklit eden ve edilen ünlüler konusu da merak konusu olmayı sürdürüyor.

Geçmişte birçok kere taklidi yapılan Yılmaz Morgül'ü bu sefer Şahan Gökbakar'ın taktil etmesi dikkat çekti.

Şahan Gökbakar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.

Ünlü komedyen son dönemde hemen hemen her konuyla ilgili açıklama yapıp diğer ünlü isimlerle tartışmaya giriyor.

Gökbakar, bu kez de Yılmaz Morgül'ü ti’ye aldı. Geçtiğimiz günlerde bir programa katılan ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, Mert Demir'in "Ateşe Düştüm" adlı şarkısını söylemiş ve performansı beğenilmeyen şarkıcı sosyal medyada alay konusu olmuştu.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'da Morgül'ü taklit ederek sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Gökbakar’ın paylaştığı videoya beğeni ve yorum yağdı.

TAM NOT ALMIŞTI!

Ünlülerin taklitlerini yapmasıyla ün kazanan Sefa Doğanay, çektiği videoyla adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Ünlü şarkıcıların taklitlerini yapan Doğanay, sosyal medya kullanıcılarından tam not alması dikkat çekmişti.

İSMAİL BAKİ DE TAKLİT USTASI...

Diğer yandan oyuncu İsmail Baki Tuncer son dönemin popüler şarkısı Ali Cabbar’ı 10 kişinin sesini taklit ederek seslendirmişti.