Şahan Gökbakar'dan 'Dilan Polat' tepkisi. Sosyal medyadan isyan etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Şahan Gökbakar'dan 'Dilan Polat' tepkisi. Sosyal medyadan isyan etti

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Dilan Polat'ın tahliye edilme kararından sonra sokak röportajında tutuklanan Dilruba Y.'yi hatırlatarak göndermeli bir paylaşım yaptı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından yargılanan Dilan Polat 9 ayın ardından sonra tahliye edildi.

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Tahliye kararının ardından Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medyadan göndermeli bir paylaşım yaptı.

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İşte o paylaşım:

"Kara para aklama suçundan 40 yıl hapis ile yargılananı serbest bırak,tutuksuz yargıla...

Ancak sokak röportajında "gerizekalı" diyeni tutuklu yargıla!

Vay beeee..."

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