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  • Şahan Gökbakar'dan Hakan Ural'a reytingli yanıt: Gündüz kuşağı sunucusu bana aklınca ayar veriyor

Şahan Gökbakar'dan Hakan Ural'a reytingli yanıt: Gündüz kuşağı sunucusu bana aklınca ayar veriyor

Oyuncu Şahan Gökbakar, kendisine "Sen maşa gibi kullanılıyorsun" diyen Hakan Ural'a resmi Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi. Gökbakar, "Kanal D filmlerimi yayınlamak için milyonlarca TL ödeyip yayın hakkını satın alıyor, ama gündüz kuşağında sunucusu bana aklınca ayar veriyor" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 12:08
Son Güncelleme: 28 Ağustos 2022 Pazar - 12:09
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Şahan Gökbakar'dan Hakan Ural'a yanıt: Gündüz kuşağı sunucusu bana aklınca ayar veriyor

Şahan Gökbakar'dan Hakan Ural'a reytingli yanıt: Gündüz kuşağı sunucusu bana aklınca ayar veriyor
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Hakan Ural, Kanal D'de yayınlanan ‘Neler Oluyor Hayatta’ adlı programında bu kez de Şahan Gökbakar'ı hedef almış, yayında "Sen direkt insanların inançlarını aşağılıyorsun. Senin trend yapanlar sevdikleri için ya da sözlerin için yapmıyor. Sen maşa gibi kullanılıyorsun. Onların işine gelen marjinal, faşist düşünceye hizmet ettiğin için seni trend yapıyorlar. Sen ne zannediyorsun?" ifadelerini kullanmıştı.

YÖNETİM UYARIDA BULUNDU

Hakan Ural, canlı yayında yönetimden gelen “Şahan Gökbakar’ı isim vermeden eleştir” uyarısı aldı. Ancak sunucu Hakan Ural, komedyen Şahan Gökbakar’ın bir sosyal medya paylaşımını isim vermeden ekrana yansıttı.

GÖKBAKAR YANIT VERDİ

Sosyal medya hesabından Ural’a yanıt veren Gökbakar şu ifadeleri kullandı:

Kanal D filmlerimi yayınlamak için Milyonlarca TL ödeyip yayın hakkını satın alıyor, ama gündüz kuşagında sunucusu bana aklınca ayar verip,toplumun gözünde değersiz olduğumu soyleyip hakaretler yağdırıyor.😂 Değişik bir televizyonculuk anlayışı ve ne yaman bir çelişki...😂😂

ŞAHAN GÖKBAKAR'IN YAPTIĞI PAYLAŞIM: 

Şahan Gökbakar sadece bu paylaşımla sınırlı kalmayıp bir de Kanal D'nin rayting tablosunu yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

Kanal D'nin gündüz kuşağında sunucu, bana saydirip hakaret edip, toplumun gözünde değersiz bir maşa olduğumu söylediği gün; Kanal D sadece benim filmimle ilk 10'a giriyor. Gece 24 den sonra yayınladığı tekrarı bile 7. olmuş... Hakkaten hiç değerim yokmuş bu toplumda 😂😂

İŞTE O PAYLAŞIM:

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Erkeğin çok konuşanı hiç çekilmez
28.08.2022 16:14
Hakan bak kardeş şahanı sevmem ama seni hiç sevmem.Ama Şahan burada doğruyu söylemiş.Yarın programında laf salatasına devam et olmaz mı?  
 
Denize Kaçamazsın
28.08.2022 14:04
Şahan,hata sende.Vermemişsin ki filmde bi rol.Sever kolpa rollerini...  
 
Kara Kartal
28.08.2022 13:46
Kara Kartal like, like, like. Babası ne güzel özetlemiş  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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