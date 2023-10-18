Şahan Gökbakar'dan İsrail'e tepki paylaşımı. "Lanet olsun"

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların 11. gününde gerçekleşen saldırı sonrası tüm dünya ayağa kallktı. İsrail'in Gazze'de bulunan bir hastaneye saldırdığı ve bu saldırıda çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 500 kişinin öldüğü haberi gündeme bomba gibi düştü.

Yaşanan bu katliamı pek çok isim sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kınadı.

İsrail'in saldırısına kayıtsız kalmayanlardan biri de Şahan Gökbakar oldu. Gökbakar saldırıya olan tepkisini şu satırlarla gösterdi:

"Günahsız çocukların, kadınların ve hastaların olduğu bir hastaneyi bombalamak... Dünyanın gözünün önünde yaşanan bu katliamın durdurulması gerekli. Çok üzücü ve kahredici! Lanet olsun..."