Şahan Gökbakar'dan Okan Buruk'a öfke

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçında Kasımpaşa ve Galatasaray karşılaştı. Nefes kesen mücadele 3-3 sona ererken sarı kırmızılılar kaybettikleri iki puan ile zirvedeki avantajlarını kaybetti. Maçın ardından Galatasaraylılığı ile bilinen oyuncu Şahan Gökbakar bir paylaşım yaptı.

"KENDİMİ ZOR TUTUYORUM"

Şahan Gökbakar: "3-2 öne geçmiş takımdan Lemina'yı ve Eren'i çıkarıp Kaan ve Cuesta'yı alamazsın!!!! Lemina koşarak çıkıyor. Yorulmadım diyor!!! Cuesta giriyor ve penaltı yapıyor 1 dk sonra... Kötü şeyler yazmamak için kendimi zor tutuyorum...ZOR TUTUYORUM!!!" dedi.

CUESTA ÖFKESİ

Gökbakar "ikinci paylaşımında ise Bu Cuesta'nın bu takıma transferinde emeği geçen herkesin Allah Belasını Versin!!!" ifadelerini kullandı.